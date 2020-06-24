Esenyurt'ta toprak kayması; o anlar kamerada (yeni görüntü)
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Esenyurt'ta toprak kayması; o anlar kamerada (yeni görüntü)

ESENYURT'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.

24.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:10

ESENYURT'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla konteyner araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kamyonete doğru toprak geldiği, kamyonettekilerin araçlarından inerek kaçıştıkları görülüyor.

Esenyurt'ta dün öğle saatlerinden sonra bir anda etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur  nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı. Taşan sular bir mahallede birçok bodrum katın sular altında kalmasına neden oldu. Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu. Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Hasar tespit çalışması için araçlar olay yerinde bekletiliyor.  


Esenyurt'ta toprak kayması; o anlar kamerada (yeni görüntü)

Kaynak: DHA

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