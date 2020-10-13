Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi

13.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:45

Esenyurt'ta iki taksi sürücüsü arasında yaşanan trafik kazası tartışması iki durak taksicilerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada polis ekipleri havaya ateş açarak iki grubu ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

Esenyurt'ta son zamanlarda taksi durakları arasında meydana gelen kavgalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz ay taksi durakları arasında çıkan silahlı kavgada 3 taksici hayatını kaybetmişti. Bu sefer de geçtiğimiz hafta Esenyurt-TEM bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kavgaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

TAKSİCİ ARKADAŞLARINI OLAY YERİNE ÇAĞIRDILAR

Yolda seyir halinde ilerleyen iki taksi sürücüsü, maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası tutanak tuttukları sırada anlaşamayan iki sürücü tartışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre sözlü tartışma kısa sürede küfürleşerek kavgaya dönüştü. İki taksi sürücüsü de bağlı bulundukları taksi duraklarından çalışma arkadaşlarına haber vererek olay yerine çağırdılar.

POLİS ZOR ANLAR YAŞADI

İki durak sürücülerinin de olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerine gelen trafik polisi ekipleri ise kavga arasında kalarak zor anlar yaşadı. Polis ekipleri tüm uyarılara rağmen ayrılmayan iki grubu havaya ateş açarak zor ayırdı. TEM bağlantı yolunda gerçekleşen kavga yüzünden bir şeridin kısa süreliğine trafiğe kapandığı görüldü. İki tarafın şikayetçi olması üzerine şahıslar karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Yaşanan kavga ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi
Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi
Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi
Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
HİTLER TÜRKLERİ SEVERDİ: taksiciler, dolmuşçular, emlakçılar ve müteahhitler bu memleketin çimentosudur. hepsi vatansever milliyetçi şahsiyetlerdir. taksicilerimize sahip çıkalım, bu mileti muassır medeniyetler seviyesine okumuş ahlaksızlar değil, taksici ve minibüsçüler çıkaracaktır.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
TAXİCİ: Tamamen katılıyorum. Kısa mesafe olanlar yürüsün, spor yapsın diye almıyoruz. Para üstünü yolcu sadakasını versin diye bozuk bulundurmuyoruz. Millet adrenalin yaşasın, lunaparka vs para vermesin diye trafikte macera yaşatıyoruz. Bu haberde gördüğünüz üzere de sirke gitmesine gerek kalmadan halkımız bizi bedavaya seyrediyor işte. Kıymet bilin.
Yayından Kaldır
KORKMAZ ÇAKAR: Konuşmayı dahi bilmeyen taksicilik yapıyor. hizmet sektöründe çalışanlara eğitim verilmeli.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Özgü Namal Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Alkol İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta taksici terörü durmak bilmiyor! İki şoför kaza yaptıktan sonra birbirine girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 11:12:12. #1.15#
title