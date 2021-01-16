Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber

16.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:03
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber

ESENYURT'ta kısıtlama günü açık olan çiğköfteciden kapı açarak, faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi.

ESENYURT'ta kısıtlama günü açık olan çiğköfteciden kapı açarak, faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi. Ceza yazımı sırasında tıraş etmeye devam eden berber, kepengi göstererek, "Açık değiliz, kapalıyız şu anda" dedi.

Esenyurt Mandıra Caddesi'nde bir erkek kuaförün faaliyetine devam ettiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı. Ekipler adrese geldiklerinde yasal olarak açık olan çiğköfteciden kapı açılarak bir kuaförün faaliyetine devam ettiğini belirledi. Baskın sırasında içeride sıra bekleyen müşterilerin de olduğu görüldü. Ceza kesildiği sırada berber bir çocuğu tıraş etmeye devam etti. İçeride bulunan müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi. 2 işletme de belediye ekipleri tarafından mühürlendi.Kapalı kepengini göstererek, "Zaten kapalıyız şu anda. Kalan müşterileri aldım. Cumartesi günü çalışamıyoruz zabıtalar geçtiği için dediğim gibi bir kişiyi alayım dedim" diye konuştu.


- İstanbul
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber
Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Ajda Pekkan Yıldız Tilbe Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Silah Ankara Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta şaşırtan baskın; Dışarıdan çiğköfteci içi berber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 15:03:51. #1.15#
title