ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta Meryem Yılmaz parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, parkta yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz kimliği belirsiz erkek tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay anında parkta olan mahalle sakini, "Biz parkta yürüyorduk. Buraya yakın değildik ancak parktaydık. Duyduk ki, kadın bıçaklanmış. 15 yerinden bıçaklanmış kadın, duyduğum kadarıyla hayatını kaybetti." dedi.

ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ESENYURT'TA PARKTA KADIN CİNAYETİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

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