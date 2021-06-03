Son dakika gündem: Esenyurt'ta 10 günde 5 eve giren hırsızlar kamerada

Son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta 10 günde 5 farklı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

ESENYURT'ta 10 günde 5 farklı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Esenyurt'ta bulunan Süleymaniye, Çınar, Osmangazi ve Esenkent Mahallelerinde 10 günde 5 farklı evden hırsızlık yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği evlerde parmak izi ile çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin adreslerinin de Esenyurt'ta olduğunu belirleyen polis ekipleri, adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i 18 yaşından küçük olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı