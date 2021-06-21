Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın 5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece İstanbul'un Esenyurt karakolundaki şüpheli ölümü öncesi güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yıldırım'ın ailesi güvenlik amirinin polisler tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia ederken, İstanbul Valiliği bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak soruşturma dosyasına giren kamera görüntülerinde Birol Yıldırım'ın onlarca polis tarafından darbedildiği görülüyor.

İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın soruşturma dosyasına giren görüntüler büyük ses getirdi. Çalışanın durumunu takip etmek için saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden Yıldırım, iddiaya göre saat 04.00 sıralarında fenalaşmış ve hayatını kaybetmişti. AİLE DARBEDİLDİĞİNİ, VALİLİK İSE BEKLERKEN FENALAŞTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ Birol Yıldırım'ın ailesi güvenlik amirinin polisler tarafından darbedildiğini ve bu yüzden öldüğünü öne sürerken, İstanbul Valiliği ise Yıldırım'ın görev yaptığı iş yerinde çıkan kavganın devamında gittiği karakolun bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı. GÖRÜNTÜLERDE KARAKOLDAN ÇIKARKEN BEKÇİ VE POLİSLERİN SALDIRISINA UĞRUYOR Soruşturma dosyasına giren ve Birol Yıldırım'ın onlarca polis tarafından karakol içinde darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ise soruşturmanın gidişatını değiştirecek gibi görünüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde karakola giriş yapan Birol Yıldırım'ın 10 dakika sonra yaptığı çıkış sırasında peşinden koşan bekçi ve polislerin saldırısına uğradığı görülüyor. "KAMERA OLMAYAN MUTFAKTA DÖVÜLDÜ" İDDİASI Polislerden bazılarının tekme bazılarının yumruk attığının yer aldığı görüntülerde Yıldırım'ın kalabalık polis ekibinin ortasında canını kurtarmaya çalıştığı görülüyor. İddialara göre kamera olmayan mutfağa götürülen Yıldırım orada da gördüğü şiddet karşısında fenalaştı ve hayatını kaybetti. Görüntülerde dikkat çeken önemli bir detay ise bir polis memurunun olayların ardından şişen eline yaptığı buz tedavisi oldu.