Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark Esenyurt'ta otoparklar nefes aldırdı Altı yeni otopark Esenyurtlulara hizmet vermeye başladı Esenyurt Belediyesi, 22 bin metrekarelik alanı otoparka dönüştürdü.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark

Esenyurt'ta otoparklar nefes aldırdı

Altı yeni otopark Esenyurtlulara hizmet vermeye başladı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, 22 bin metrekarelik alanı otoparka dönüştürdü. Toplam 500 araç kapasiteli 6 yeni otoparkın hizmete açılmasıyla, araç parkı yüzünden sıkıntı yaşayan Esenyurtlular nefes aldı.

Esenyurt'un en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununu çözmek için projeler üreten Esenyurt Belediyesi, özellikle parklanma sıkıntısı yaşanan mahallelerde yeni otoparkları hizmete açtı. İlçedeki yoğun yapılaşma ve nüfus artışının oluşturduğu park eksikliğinden dolayı yeni otopark alanlarına ihtiyaç duyulan Esenyurt'ta; Akçaburgaz, Akevler, Güzelyurt, İstiklal, Örnek, Zafer mahallelerindeki toplam 22 bin metrekarelik alan, 500 araçlık açık ve kapalı otoparka çevrildi.

Haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet verecek olan otoparklarda, ilçede yaşayan gazi, engelli vatandaşlar ve basın kartı sahibi gazetecilere ait araçların aylık aboneliklerinde yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

"Otoparklar, 7 gün 24 saat hizmet verecek"

Altı yeni otoparkın 7 gün 24 saat boyunca hizmet vereceğini söyleyen Esenyurt Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İdari Şefi Ali Eren Bulak, "İlçemizde yaşanan otopark sorunu nedeniyle 5 kapalı, bir açık otopark olmak üzere 6 yeni otoparkımız hizmete açıldı. Akçaburgaz, Akevler, Güzelyurt, Örnek, İstiklal Mahallesi kapalı semt pazarlarının altında olan 5 kapalı otopark ve Zafer Mahallesi'nde 1 açık otopark ile hizmet vermeye başladık. Kapalı otoparklarımız aylık abonelik sistemi, açık otoparkımız ise saatlik ücret sistemi ile 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek" dedi.

Otoparklarda uygulanacak ücret tarifeleri ise şöyle: Zafer Mahallesi Açık Otopark 0-2 saat 10 TL, 2-4 saat 15 TL, 4-6 saat 20 TL, 6-24 saat 30 TL, aylık gece aboneliği ise 100 TL. Akçaburgaz, Akevler, Güzelyurt, Örnek ve İstiklal mahallelerindeki kapalı otoparkların aylık motosiklet aboneliği 100 TL, otomobil aboneliği 200 TL, kamyonet ve midibüs aboneliği ise 400 TL olarak belirlendi.

Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark

Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark

Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark

Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark

Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark

Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark

Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Sezai Temelli Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Gökhan Töre Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Demir Çelik Cengiz Ergün Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt Belediyesi'nden 6 yeni otopark - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:15:11. #1.17#