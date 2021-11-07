ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 7 Kasım 2021

ABONE OL ESENLER'DE ELMA FESTİVALİ GÖNÜLLERİ ALDI Esenler Belediyesi, lezzeti ve hoş kokusuyla namı ülke sınırlarını aşan Amasya elması için 'Esenler Amasya Elma Festivali' düzenledi.

Amasya'yı Esenler'e taşıyan festivalde, vatandaşlara 5 ton Amasya (misket) elması dağıtıldı. Dev kazanlarda kaynatılan elma reçeli ve elma kompostosu da vatandaşlara ikram edildi. Festivalde Amasyalı sanatçılar Ufuk Altun, Murat Türk, Hakan Çiçek, Saniye Can, Emir Üstün ve Turan Üstün, en sevilen yöresel parçaları seslendirerek vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Halk oyunları ve folklor gösterileriyle renklenen festivalde elma yeme yarışmasıyla heyecan dolu anlar yaşandı.

Festivale Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ile Akif Gülle, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve Amasya'nın ilçe belediye başkanları, İstanbul'daki Amasya derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan, yöneticileri ile kabalalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

OSMANLI'YI İMPARATORLUĞA TAŞIDI AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Efendimiz (SAV) (Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var) der. İşte bu meydan bütün illerimize ev sahipliği yapıyor. Bugün de Amasya'mıza ev sahipliği yaptı. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Amasya'mız mütevazi bir ilimizdir. Kendi nüfusu 335 bin. Bir o kadar da iş ve AŞ için Türkiye'nin değişik bölgelerine gitmiş, yurtdışına gitmiş kıymetli vatandaşlarımız var. Bu mütevaziliğiyle birlikte Amasya'mız tarihte çok önemli roller oynamış bir memleket. Osmanlı İmparatorluğu'nun fetret döneminde Çelebi Sultan Mehmed Amasya'da ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamış, İstanbul'un fethinin önünü açmış, Osmanlı'yı impatorluğa taşıyan şehir olmuştur. Amasya'mız şehzadeler yetiştirmiş bir şehirdir" şeklinde konuştu.

ANADOLU'NUN RENKLERİNİ AĞIRLIYORUZ Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Hz. Peygamber hayatı tarif ederken hayat şahitlikten ibaret der. Bu meydan çok güzel şeylere şahitlik ediyor. Bir gün çiğ köfteyi, bir gün hamsiyi, bir gün elmayı ağırlıyor. Hasılı Anadolu renklerini, Anadolu'nun tınısını biz burada ağırlayarak aslında bu ülkenin doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle bu gök kubbenin altında ne kadar nefes alan varsa hep birlikte Türkiye olduğunu burada yeniden herkese deklare etmiş oluyoruz. Bu meydan bu anlamda Türkiye'nin bütün renklerini taşıyor" dedi. Göksu, Amasya elmasını Esenler halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını da belirterek, "Bugün bu meydanda Amasya'yı misafir ediyoruz. Amasya denilince herhalde hepimizin ilk aklına elması gelir. Baş tacı ettiğimiz damak tatlarımızdan biri olan, dünyaya da önemli bir şekilde ihracatımız olan elmayı Esenler halkıyla buluşturuyoruz. Anadolu kültürünü, ruhunu kokusunu burada yaşamak, bu ruhu burada yaşatmak için anlamlı bir gün" ifadelerini kullandı.

AMASYA ŞEHZADELER ŞEHRİDİR Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise şunları kaydetti: "Amasya'dan bir heyecanla buraya koştura koştura geldik. Sizlere şehzadeler şehrinden, toprağının kokusunu özlediğiniz memleketinizden bol bol selam getirdik. Sizlerle burada buluşmak, helalleşmek çok önemli bizim için. Amasya şehzadelerin şehridir. Amasya medeniyetin beşiğidir, ilmin merkezidir. Amasya devleti ayakta tutan bir şehirdir. "

ELMAMIZ HER ZAMAN LEZZETLİDİR Festivalde düzenlenen elma yeme yarışmasında birinci olan Amasyalı Haşmet Akın etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yarışmada 5 tane elma yedim. 5 yarışmacı vardı. Elmamız her zaman lezzetlidir. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Akın'a birincilik hediyesi olarak Amasya elması verilirken belediye başkanı Mehmet Sarı ise Akın'ı Amasya'da misafir edeceği müjdesini verdi.

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