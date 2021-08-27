Esenler'de devrilen kamyonet, trafik yoğunluğuna neden oldu
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Esenler'de devrilen kamyonet, trafik yoğunluğuna neden oldu

Esenler'de devrilen kamyonet, trafik yoğunluğuna neden oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Esenler'de bariyerlere çarparak devrilen kamyonet, trafikte yoğunluğa yol açtı.

Esenler'de bariyerlere çarparak devrilen kamyonet, trafikte yoğunluğa yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Vehbi Polat'ın kullandığı 77 AZ 361 plakalı plastik ambalaj yüklü kamyonet, Oruçreis Mahallesi İpekyolu Caddesi'nden Rami yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine çarparak devrildi.

Kazada kamyonet şoförü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtulurken, araçta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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