Esenler'de Corono Virüs Önlemleri Esenler'in ortak kullanım alanları Corono virüs salgınana karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner İşleri Şefliği, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip Corona virüs salgınına karşı, Esenler'deki okullar, camiler, kültür merkezleri, kütüphaneler, sosyal tesisler ve kamu binalarında temizlik ve dezenfekte işlemleri düzenli olarak yapılıyor. Veteriner İşleri Şefliği'ne bağlı ekipler, salgın hastalıklara en rahat zemin hazırlayabilecek ortam olan, ortak kullanım alanlarının temizlik ve dezenfektelerini yapıyor ve vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Yapılan çalışmalarda; bakterilere ve virüslere karşı tam etkili dezenfeksiyon bileşenleri koruyucu ve önleyici olarak kullanılıyor. Vatandaşların ve öğrencilerin daha temiz ve ferah ortamlarda bulunmaları için dezenfekte çalışmaları düzenli periyotlarda yapmaya devam ediyor. Esenler Belediyesi Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının titizlikle yerine getirildiğini, bu yöndeki çalışmaların aralıksız devam edeceğini söylediler.

Kaynak: Bültenler