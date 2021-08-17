ESENLER BELEDİYESİ'NDEN FELAKET BÖLGESİNE YARDIM TIRLARI

Eklenme tarihi 17 Ağustos 2021ABONE OL ESENLER BELEDİYESİ'NDEN FELAKET BÖLGESİNE YARDIM TIRLARI Esenler Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası vatandaşın yaralarını sarmak için yola çıktı.

Eklenme tarihi 17 Ağustos 2021

ABONE OL ESENLER BELEDİYESİ'NDEN FELAKET BÖLGESİNE YARDIM TIRLARI Esenler Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası vatandaşın yaralarını sarmak için yola çıktı.

2 TIR ve teknik ekipmanlar bölgeye ulaştı Selin vurduğu bölgelerde halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak, gerekli önlemleri almak, yardımları ulaştırmak için TIR'larımız ve ekiplerimizle bölgede faaliyetlere başladık.

Esenler Belediyesi'nden felaket bölgesine 2 TIR suyun yanı sıra 1 adet vidanjör ve içinde; kazma, kürek, çizme, yağmurluk, kuru bakliyat, bebek bezi, bebek maması, temizlik malzemeleri, battaniye, meyve suyu, kullanılmamış giyecek, kişisel bakım ürünleri, aperatif yiyeceklerin bulunduğu 2 kamyon dolusu ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Esenler Belediyesi'nin sel bölgesine yardımları devam edecek.

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Kaynak: Habermetre