ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Esenler Amasya Elma Festivali Esenler Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Elma Festivali, renkli anlara sahne olacak.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek festivalde vatandaşlara 5 ton Amasya elması dağıtılacak.

Festivalde Amasyalı yerel sanatçılar Ufuk Altun, Murat Türk, Hakan Çiçek, Saniye Can ve Emir Üstün en sevilen yöresel parçaları seslendirecek. Festival, halk oyunları ve folklor gösterileriyle renklenecek.

Festivalde dev kazanlarda elma reçeli ve elma kompostosu yapılacak. Elma yeme yarışmasıyla heyecan dolu anlar yaşanacak. İstanbul'da ilk kez düzenlenecek elma festivaline Amasya valisi, Amasya belediye başkanı ve Amasya milletvekilleri de katılacak.

Etkinlik Türü: Özel Etkinlik

Etkinlik Tarihi: 7 Kasım 2021, Pazar

Etkinlik Mekanı: Dörtyol Meydanı Etkinlik Saati: 13: 30

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