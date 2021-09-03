Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali 1-7 Eylül tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde tiyatro severler ile buluşmaya devam ediyor.

Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

İSTANBUL - Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali 1-7 Eylül tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde tiyatro severler ile buluşmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan 'Mahşer-i Cümbüş' gösterisine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali 1-7 Eylül Tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde devam ediyor. Birbirinden değerli tiyatro oyuncularının sahne aldığı Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali'nde 7 gün boyunca 7 farklı tiyatro oyunu sahne alacak. Oyunların öncesinde çocuklara özel sihirbaz ve jonklör gösterileri de sunuluyor. Dün akşam gerçekleştirilen Mahşer-i Cümbüş' gösterisinde ise ebeveynler keyifli vakit geçirirken, çocuklar da doyasıya eğlendi.

"Bugün Mahşer-i Cümbüş oyunumuzu gerçekleştiriyoruz"

Açık Hava Tiyatro Festivali hakkında bilgi veren Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Medya İlişkileri Sorumlusu Aylin İzmir, "Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü olarak tiyatro oyunları düzenledik. Bu pandemi döneminde de bir araya gelmek istedik. Yaz boyunca da etkinlikler gerçekleştirmiştik. Zaten tiyatro da toplumu gerçekten etkileyen gizli bir güç aslında ve halkın ortak yoğun bir ilgi gösterdiğini biliyoruz. Bizde 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde açık hava tiyatro festivali yapalım istedik. İlkini 1 Eylül'de gerçekleştirdik. Miniklerden çok yoğun ilgi gördük ve müzikle tiyatro gösterileri yaptık. Daha sonra da ebeveynleri mutlu edelim istedik ama buraya her yaştan kişi geldi. Özellikle açık havada pandeminin etkilerini en aza indirmek amacıyla biz de bugün ve bir hafta boyunca bu etkinliğimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bugün Mahşer-i Cümbüş oyunumuzu gerçekleştiriyoruz. Çok interaktif ve çok eğlenceli bir tiyatro oyunu oldu" dedi.

"İlk defa bu türde bir etkinliğe katılan biriyim"

Tiyatroyu izlemeye gelen Gamze Karadal, "Uzun zamandır tiyatro ve benzeri etkinliklere katılamadım için şu an burada bulunmak benim için çok müthiş bir duygu. Yani iyi ki bu çalışma gerçekleştirildi. İlk defa bu türde bir etkinliğe katılan biriyim, doğaçlama olarak gayet verimli ve güzel. Pandemi çok kötü geçiyor sürekli evdeyiz, kiloları aldık hiç bir etkinlik yapamadık. kötü bir durum tabii ki de umarım bir an önce geçer" diye konuştu.

"Çok sevdiğim bir doğaçlama tiyatro ekibi"

Tiyatro izlemeyi sevdiğini belirten Serenay Gezer, Keyifli buldum, herkese yönelik eğlenceli ve çok iyi geldi. Ben uzun zamandır tiyatroya katılmıyorum çok da sevdiğim bir doğaçlama tiyatro ekibi. O yüzden katılmak istedim. Ben internet üzerinden gördüm etkinliği çok güzel bir etkinlik zaten bu alanı da çok beğeniyoruz ve zaman zaman geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal