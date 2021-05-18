Eşarpla boğularak öldürülen genç kız, annesine kaynar su atmış

- Eşarpla boğularak öldürülen genç kız, annesine kaynar su atmış İzmir'de annesiyle yaşadığı tartışmada eşarpla boğularak öldürülen Zeynep Vural, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

- Eşarpla boğularak öldürülen genç kız, annesine kaynar su atmış

DENİZLİ - İzmir'de annesiyle yaşadığı tartışmada eşarpla boğularak öldürülen Zeynep Vural, memleketi Denizli'de toprağa verildi. Anne kız arasında yaşananlar hakkında bilgi veren teyze Cemile Karahan, tartışma sırasında genç kızın annesine kaynar su döktüğünü iddia etti.

İzmir'in Buca ilçesinde annesi A.V. tarafından eşarp ile boğularak öldürülen 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın cenazesi memleketi Denizli'ye getirildi. Baklan ilçesi Konak Mahallesi Konak Camiinde helallik alındı. Vural'ın cenazesi Konak Mahalle Mezarlığındaki cenaze namazının ardından defin edildi. Cenaze namazının ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan teyze Cemile Karahan, "Annesi kız kardeşim rahmetlik yeğenim olur. Yeğenim biraz rahatsızdı. İsteyerek olmamıştır ama yapacak bir şey yok. Anne ve evlat içinde kolay değil. Tartışmaları olmaz ama ruhsal bunalım geçiriyordu rahmetlimiz. Herhalde kaynar su çaylarını katmış oda bir gafletle boynundaki şeyi asılınca düşmüş. Biz böyle duyduk olayı" dedi.

Olayın geçmişi

Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda A.V., adındaki kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "Kızımı öldürdüm" diyerek polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli kadının iddiası üzerine ekipler, kadını gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri, A.V.'nin kızı 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın boğularak öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne A.V.'nin kızını eşarp ile boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin