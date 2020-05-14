Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
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Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktıBüyükşehir Belediye Erzurumspor'da koronavirüs şüphesiyle dün gece hastaneye götürülen 12 kişinin testi negatif sonuçlandı.

Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
14.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:16

Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da koronavirüs şüphesiyle dün gece hastaneye götürülen 12 kişinin testi negatif sonuçlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 12 kişinin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor da 8 Mayıs'ta topbaşı yaptı. Teknik direktör Mehmet Özdilek nezaretinde çalışmalara başlayan mavi-beyazlılara aynı gün koronavirüs testi uygulandı. Negatif çıkan testlerin ardından çalışmalarını sürdüren kulüpte, çarşamba sabahı futbolcu ve çalışanlar ikinci kez testten geçirildi. 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testleri şüpheli çıkan 12 kişi de yeniden test yapılmak üzere hastaneye gönderildi.

Koronavirüs şoku yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü karantinaya alındı. Zabıta ekipleri kulüp binasını giriş-çıkışlara kapattı.

"78 KİŞİNİN TESTİ NEGATİFTİ"

Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ise, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımımız toplandıktan sonraki ilk testte 78 kişinin tamamının sonucu negatifti. Bugünkü test sonucunda 11 pozitif vakamız var. Tedavileri için hastaneye sevk ettik. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar. Allah yardımcımız olsun. Şu anda kulüp binamızı karantinaya aldık. Oyuncularımızın yarısı burada, yarısı da hastanede karantinada. Durum ortada. Şu anda bizde bir şey yok. Yarın tekrardan test yapılacak" ifadelerini kullandı.

Futbolcu Emrah Başsan, "Allah bize sabır ve şifa versin. Aslında çok şey söylemek istiyorum ama şu an platform delikanlılığı yapmak istemiyorum. Herkes umarım verdiği kararlarla mutlu olur" derken, Ömer Şişmanoğlu ise, "Helal olsun TFF, olacağı buydu zaten ve şu anda 11 kişi pozitif çıktı. Birkaç gün içinde 20 kişinin daha olduğu haberi gelir" açıklamasında bulundu.

"KARANTİNA ALTINA ALINDIK"

Koronavirüs testi pozitif çıkan Erzurumspor teknik ekibinden Dünyacan Çiçekverdi, kendisiyle birlikte futbolcu İbrahim Akdağ ve kulüp diyetisyeni Muhittin Hazır'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve karantina altına alınacaklarını duyurdu.

12 ŞÜPHELİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Kulüp Basın Sözcüsü Ahmet Al da şunları söyledi;

"Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)-

Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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