Erzurumlular Hasaneyn Yaylası Şenliklerinde buluştu

03.09.2019 17:13

KEDFE'nin 11. Geleneksel Hasaneyn Yaylası Şenlikleri, Hasaneyn Yaylası'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen şenlikte piknik ağası Ahmet Kaya olurken, Erzurum'un yöresel halk oyunları ilgi ile izlendi.



Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu'nun (KEDFE) 11. Geleneksel Hasaneyn Yaylası Şenlikleri, hafta sonunda Hasaneyn Yaylası'nda düzenlendi.



Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Valiliği Özel Kalem Müdürü Erhan Dündar, Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, KEDFE Kurucu Başkanı Gencay Yıldıztekin, KEDFE 2. Dönem Başkanı Muhammet Şık, KEDFE Başkanı Tekin Dursun, bazı ilçelerin belediye başkan yardımcıları, İl Spor Müdürü Muzaffer Cintımar, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, ilimiz ve ilçemizdeki siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri ile ilimizde yaşayan binlerce Erzurumlu katılım gösterdi.



Dursun, 'Erzurum, bu memleketin çimentosudur'



Gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan KEDFE Başkanı Tekin Dursun, "Öncelikle 11.sini düzenlediğimiz piknik şölenimiz Kocaeli'mize, memleketimize hayırlı olsun. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Dadaşlar birlik olursa Kocaeli güçlü olur. Kocaeli güçlü olursa ülkemiz güçlü olur. Bunun için bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. 11 yıldan bu yana emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere bu görevi layık gördüler. Biz de bu görevi devam ettirmeye gayret ediyoruz. Sizden aldığımız güç ve destekle bu güzellikler oluyor. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Bizleri yağmur çamur demeden takip eden, yalnız bırakmayan hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Bizler her ne kadar çalışsak da sizin desteğiniz olmazsa olmaz. En kötü günümüz böyle olsun. 2022 Kültür Başkenti'nin Erzurum olması için imza kampanyası başlattık. Amacımız Erzurum'umuzun kültüre hizmet etmesi adına bu etkinliğe ev sahipliği yapmasını amaçlıyoruz. Bu programdan sonra Erzurumspor için Kocaeli'de bir yemek programı yapacağız. Erzurum, bu memleketin çimentosudur. Erzurum'u güçlü kılmak bizim vazifemizdir" dedi.



Üneş, 'Erzurumspor'a İzmit'ten de ciddi bir katkı oldu'



Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, "Tribünlerden alışığım ama biraz heyecanım var. Ben öncelikle Tekin Dursun başkanımız başta olmak üzere kıymetli yönetimini, protokol üyelerini, dadaşları, herkesi saygı ile selamlıyorum. Ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Başkanımızla da konuşmuştuk. Bu programa eşlik edeceğimizi ifade etmiştik. Şükür ki takımımız galip geldi. 34 haftalık maraton sonunda şehrimizin takımını inşallah Süper Lig'e taşıyacağız. Geçtiğimiz günlerde Erzurumspor için başlattığımız kampanyaya hemşerilerimiz destek verdi, çok ciddi katkı sağladı. İzmit'ten de ciddi bir katkı oldu. Ben değerli başkanımıza, Tekin Dursun'a vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ediyorum. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah yine bir araya geleceğiz" dedi.



Konuşmanın ardından Erzurumspor Kulüp Başkanı Üneş, KEDFE Başkanı Dursun'a Erzurumspor forması hediye etti. KEDFE Başkanı Dursun da Erzurumspor Başkanı Üneş'e çift başlı kartal figürü plaketi hediye etti.



Konuşmaların ardından Kocaeli Erzurum Halk Oyunları Topluluğu, Erzurum'a ait oyunlar oynayarak kültürlerini etkinlikte yaşatmış oldu. Oynanan halk oyunları, halkın büyük bir ilgisini çekti. Oyunların ardından piknik ağasının seçimine geçildi. Piknik ağası, gerçekleştirilen etkinliğin oluşmasında katkıları olan Ahmet Kaya oldu. At üstünde protokolü selamlayan Piknik Ağası Kaya'ya oltu taşı tesbih hediye edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA