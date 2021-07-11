Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde kalp krizi geçirdi
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Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde kalp krizi geçirdi

Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde kalp krizi geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Haberler | Güncel

ERZURUMLU iş insanı Cevat Sadrettin Önalan (43), Bursa'da, arkadaşının düğününde oynarken kalp krizi geçirdi.

ERZURUMLU iş insanı Cevat Sadrettin Önalan (43), Bursa'da, arkadaşının düğününde oynarken kalp krizi geçirdi. Pistte bir anda yere yığılan 3 çocuk babası Önalan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan'ın yere düşme anı davetlilerin cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Cevat Sadrettin Önalan, bir süre önce yaşamaya başladığı Bursa'da, arkadaşı Emre Koçak'ın düğün törenine katıldı. Düğünde oyun oynayan Önalan, bir anda yere yığıldı. Davetlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Önalan'ı hayata döndürmek için doktorlar, yaklaşık 45 dakika boyunca müdahalede bulundu. Aort damarının yırtıldığı belirlenen Önalan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Bursa'dan Erzurum'a getirilen Önalan için merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarıyla çok sayıda Erzurumlunun katıldığı cenaze namazı sonrası Önalan, Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi. Önalan'ın fenalaşma ve yere düşme anı, düğün salonundakilerin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Kalabalığın ortasında bir süre oynayan Önalan'ın önce sendelediği sonra yüzüstü yere kapandığı anlar görüntülerde yer aldı. 


Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde kalp krizi geçirdi
Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde kalp krizi geçirdi
Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde kalp krizi geçirdi
Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde kalp krizi geçirdi
Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde kalp krizi geçirdi
Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde kalp krizi geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat

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