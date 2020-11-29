Erzurum ve Iğdır'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

Erzurum ve Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, 01 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.