Erzurum ve Iğdır'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
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Erzurum ve Iğdır'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

29.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:43
Erzurum ve Iğdır'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

Erzurum ve Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, 01 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Erzurum ve Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, 01 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Oktay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun çeşitli kararlar aldı.

Toplantıda, il genelindeki anaokul, anasınıf ile uygulama sınıflarında 01 Aralık 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

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Iğdır'da ise yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 30 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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