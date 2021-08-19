Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Iğdır ve Tunceli'de 36, Ağrı'da 32, Erzincan'da 31, Kars ve Erzurum'da 29, Ardahan'da 27 derece olacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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