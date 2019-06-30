Erzurum Protokolü Milli Atletlerle yemekte bir araya geldi

Erzurum'da kamp yapan Atletizm Milli Takımı, şehrin protokolü ile moral yemeğinde bir araya geldi. Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkün gücüne dünyaya göstermek" dedi.

(Erzurum-GSMİ)Son yıllarda Futbol Yaz Kamplarının gözdesi olan Erzurum, yüksek irtifada Türk atletizminin üssü haline geldi.

Erzurum'da kamp yapan Türkiye Atletizm Milli takımı, şehrin protokolü ile bir otelde moral yemeğinde buluştu. Mesafeler yarışlarında ülkemizi temsil edecek olan atletler protokol ile moral yemeğinde bir araya gelirken, protokol Ay-yıldızlı atletlere şimdiden başarı dileklerini iletti.

Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, BŞB Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güney, TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Atletizm Erzurum İl Temsilcisi Fesih Doğan ile DSİ Palandöken Masterlar Grubu Koşu takımı sporcuları da yemekte milli atletleri yalnız bırakmadı.

Yemekte bir konuşma yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı ve aynı zamanda da DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu Sporcusu Fatih Tüzemen, Aralarında Elvan Abeygelesse, 3 bin metre engelliler Avrupa Şampiyonu Tuğba Güvenç ile büyükler 3 bin metre engelli Avrupa üçüncüsü Özlem Kaya'nın da aralarında bulunduğu 38 atlet ve 5 maratoncu olmak üzere 43 sporcunun Erzurum'da 8 antrenör nezaretinde kamp yaptığını belirtti.

TAF Disiplin Kurulu Başkanı Tüzemen, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil'e ve milli atletlere destek veren tüm Erzurumlulara teşekkür etti.

EYOF, UNIVERSIADE ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olmak üzere üç ayrı kategori için Milli atletlerin Erzurum'da kamp yaptığını ifade eden Tüzemen, "Hedefimiz 2020 Tokyo olimpiyatları. Atletizmde ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız İnşallah Türkün gücünü tüm dünyaya gösterecekler" dedi.

Tüzemen, 8 Haziran'da başlayan ve 18 Temmuz'da sona erecek olan Milli Takımın Kamp Müdürlüğünü Ramazan Kutlu'nun yaptığını belirterek, tüm sporcuların yoğun tempoda çalıştıklarını ve antrenmanların yüksek tempoda geçtiğini sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker'de, Atletizm Milli Takımının Erzurum'da kamp yapmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, sporculara ülkemizi temsil edecekleri yarışlarda başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA