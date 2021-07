Erzurum kurban kesim yerleri 2021! Erzurum kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Erzurum oldu. Peki, Erzurum kurban kesim yerleri nerededir? Erzurum kurban satış noktaları belli oldu mu? Erzurum kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Erzurum kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Erzurum'da kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Erzurum kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Erzurum kurban kesim yerleri 2021! Erzurum kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ERZURUM KURBAN KESİM YERLERİ 2021

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Erzurum kurban kesim yerleri şu şekilde:

AŞKALE BELEDİYESİ MEZBAHANESİ : EMEK MAH. POLİS LOJMANLARI ARKASI AŞKALE/ERZURUM : 4424151005

AŞKALE YENİ MAL PAZARI : MEYDAN MAH. COJLAR MEVKİİ KÜTÜPHANE ARKASI AŞKALE/ERZURUM : 4424151005

DADAŞKENT MOBİL KESİM ALANI - : ABDULHAMİTHAN MAH.AKABE SOKAK BİLGİ EVİ YANI 25090 AZİZİYE/ ERZURUM : 0442 344 16 57 -444 1635

ÇAMOĞLU SÜT VE HAYVANCILIK LTD. ŞİRKETİ : GEZ KÖYÜ OSB MAH. 1. SANAYİ CAD.3. SOK. NO:8 AZİZİYE/ERZURUM : 04423290030

SUKAŞ : 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. SANAYİ CAD. AZİZİYE ERZURUM : 0442 329 03 05- 05346132990

. ERZURUM ET KOMBİNASI : . ERZURUM ET KOMBİNASI KURBAN KESİM YERİ- ILICA MAH., E-80 KARAYOLU BULVARI NO: 87 AZİZİYE/ERZURUM : 04422351147

DADAŞKENT MOBİL KURBAN KESİM ALANI : ABDULHAMİTHAN MAH.AKABE SOK. BİLGİ EVİ YANI 25090 AZİZİYE ERZURUM : (0442)44491

MEZBAHANE : YOLÜSTÜ MAHALLESİ MUŞ YOLU ÜZERİ -HINIS : 0535 334 7862

PANAYIR MEYDANI : ÇAMLICA MAHALLESİ YOLU ÜZERİ İSPİR : 442 451 3028

MEZBAHANE : ŞERDERE YOLU ÜZERİ İSPİR : 442 451 3028

PANAYIR MEYDANI : CAMLICA YOLU ÜZERİ : 442 451 3028

MEZBAHANE : ORTAKÖY MAHALLE YOLU ÜZERİ : 442 451 3028

PANAYIR MEYDANI : ÇAMLICA YOLU ÜZERİ İSPİR : 4424623028

ESKİ MEZBAHANE ÜSTÜ : KAVAKLI MAHALLESİ : 04425912616

GÖKSU YOLU ÜZERİ : YENİ MAHALLE KARAYAZI GÖKSU YOLU : 5412032

KARAYAZI HAYVAN PAZARI : TUTAK YOLU CADDESİ HAYVAN PAZARI KARAYAZI/ERZURUM : 0442 541 2604

HAYVAN ALIM SATIM PAZARI : ŞEHİTLER MAHALLESİ KARS YOLU YANI/KÖPRÜKÖY/ERZURUM : 04426912232

NARMAN KURBAN KESİM YERİ : CAMİİKEBİR MAHALLESİ PARK 5 SOKAK NO 1 : 0442 741 20 25

OLTU BELEDİYE MEZBAHANESİ : ASLANPAŞA MAH. : 0 442 816 11 37

MEZBAHANE : KARABAYIR MAHALLESİ : 8412104

YENİŞEHİR SUAT ASLAN CAMİİ MOBİL KURBAN KESİM ALANI. : ADNAN MENDERES MAH.SUAT ASLAN CAMİİ KARŞISI 25070 PALANDÖKEN ERZURUM : 0442 344 16 57 - 444 1635

YILDIZKENT MOBİL KURBAN KESİM ALANI. : MİLLET CAMİİ YANI KUĞULU PARK ALTI YILDIZKENT 25070 PALANDÖKEN/ ERZURUM : 0442 344 16 57 - 444 1635

PASİNLER BELEDİYESİ MEZBEHANESİ : BAHÇELİ EVLER MAHALLESİ ESKİ HAYVAN PAZARI YANI : 04416613508

HALANOS MEVKİ : ALIÇLI MAHALLESİ PAZARYOLU : 442 481 2121

HALANUS MEVKİ : ALIÇLI MAHALLESİ PAZARYOLU : 442 4812121

HALANUS MEVKİ : ALIÇLI MAHALLESİ : 04424812121

ŞENKAYA KURBAN KESİM YERİ : YUKARI MAHALLE SARIKAMIŞ YOLU 3. KİLOMETREDE : Remzi ŞAKAR 0538 203 6540/ Berkant ALAN 0534 052 1859

AKŞAR MAHALLESİ KURBAN KESİM YERİ : AKŞAR MAHALLESİ MEZBAHANESİ : Veteriner Hekim 0533 327 9525 Berkant Alan 0534 052 1859

TORTUM MEZBAHANESİ : KONAK MAH. ARTVİN YOLU ÜZERİ TORTUM/ERZURUM : 04427612007

UZUNDERE BELEDİYE MEZBAHANESİ : MERKEZ MAHALLESİ : 0442/791/32/95

YILBOYU KESİM YAPAN RUHSATLI HAYVAN KESİM YERLERİ : ŞEHRİN MUHTELİF HALKIN BİLDİĞİ YERLER. : 0442 344 16 57 -444 1635

ŞÜKRÜPAŞA MOBİL KURBAN KESİM ALANI : İSTASYON MAH. DADAŞKÖY YOLU CADDESİ 25200 YAKUTİYE/ERZURUM : 0442 344 16 57 -444 1635

TAŞMESCİT KURBAN KESİM ALANI. : RABİAANA MAH. DEVECİ SOKAK TAŞMESCİT CAMİİ YANI 25200 YAKUTİYE/ERZURUM : 0442 344 16 57 -444 1635

MUHYİDDİNİ ARABİ MOBİL KURBAN KESİM ALANI : ARAPLARDÜZÜ CAD.MUHYİDDİNİ ARABİ CAMİİ ARKASI OPET PETROL YANI 25100 YAKUTİYE/ ERZURUM : 0442 344 16 57 - 444 1635

HİLALKEN ESMA KENT(PARK) YANI MOBİL KURBAN KESİM ALANI. : KURTULUŞ MAH.CEMAL GÜRSEL CADDESİİTFAİYE ÖNÜ 25200 YAKUTİYE ERZURUM : 0442 344 16 57 -444 1635

ŞÜKRÜPAŞA MOBİL KURBAN KESİM ALANI : İSTASYON MAH. DADAŞKÖY YOLU CAD. 25200 YAKUTİYE ERZURUM : 0442 344 16 57 -444 1635

MUHYİDDİNİ ARABİ MOBİL KURBAN KESİM ALANI : ARAPLARDÜZÜ CAD.MUHYİDDİNİ ARABİ CAMİİ ARKASI OPET PETROL YANI 25100 YAKUTİYE/ ERZURUM : 0442 344 16 57 - 444 1635

ŞÜKRÜPAŞA MOBİL KURBAN KESİM ALANI : ŞÜKRÜPAŞA MAH. TEDAŞ ELEKTİRİK DAĞITIM YANI 25200 YAKUİYE/ERZURUM : 0442 3441657- 444 16 35

MUHYİDDİN-İ ARABİ MOBİL KURBAN KESİM ALANI : ARAPLARDÜZÜ CAD. MUHYİDDDİN-İ ARABİ CAMİİ ARKASI OPET PETROL YANI 25100 YAKUTİYE/ERZURUM : 0442 3441657- 444 16 35

ŞÜKRÜPAŞA MOBİL KURBAN KESİM ALANI : ŞÜKRÜPAŞA MAH. TEDAŞ ÜZERİ AÇIK PAZAR YERİ YANI 25200 YAKUTİYE/ERZURUM : 0442 242 02 10

ŞÜKRÜPAŞA MOBİL KURBAN KESİM ALANI : ŞÜKRÜPAŞA MAH.TEDAŞ ÜZERİ AÇIK PAZAR YERİ YANI 25200 YAKUTİYE/ ERZURUM : 0442 242 02 10

ŞÜKRÜPAŞA MOBİL KURBAN KESİM ALANI- 2 : İSTASYON MAHALLESİ ŞEHİT HALİL CADDESİ DÜZGÜN MARKETLER ARKASI YAKUTİYE/ERZURUM : 0442 242 02 10

YEŞİL YAKUTİYE KONUTLARI KURBAN YANI KESİM ALANI- : RABİA ANA MAH.25030 YAKUTİYE : 0442 242 02 10

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.