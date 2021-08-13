Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sağanak yağmurlardan doğan sel felaketi ile mücadele sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 ilimizi daha uyardı. Buna göre Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane'de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine yer verildi. Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARIDA BULUNULDU

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç