Erzurum-Fransa hattı arasında altyapı işbirliği
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Erzurum-Fransa hattı arasında altyapı işbirliği

Erzurum-Fransa hattı arasında altyapı işbirliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Akademisi ile Fransa'nın Evreux Football Club 27 arasında altyapıda işbirliğini esas alan partner kulüp olma noktasındaki çalışmalarda sona gelindi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Akademisi ile Fransa'nın Evreux Football Club 27 arasında altyapıda işbirliğini esas alan partner kulüp olma noktasındaki çalışmalarda sona gelindi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bir yıl önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Akademisi'ni kurarken 'Altyapıdan yeni yıldızlar çıkacak' demiştik. İşte bu hedefimizle ilgili önemli bir işbirliği için sona yaklaştık. Bünyesinden Ousmane Dembele, Steve Mandanda, Dayot Uppemecano, Rafik Guitane, Cloudio Gomes gibi ünlü futbolcuları çıkaran Fransız Evreux Football Club 27 Akademi ile inşallah partner kulüp olma noktasında işbirliği protokolü imzalayacağız" dedi.

Erzurum'daki yetenekli çocukların tecrübe paylaşımı için Fransa'daki Evreux Football Club 27'ye gönderileceğini ifade eden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Palandöken Gelişim Derneği Başkanımız Lokman Lokmacı kardeşimiz vasıtasıyla Fransa ile irtibata geçtik. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Akademisi ile Evreux Football Club 27 inşallah partner kulüp olacak. Evreux Football Club 27 yetkilisi Romaric Bultel ve ekibini önümüzdeki ay Erzurum'da ağırlayacağız. İki kulübün işbirliği ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile ilgili ortak çalışma raporları hazırlanacak. Bu proje ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuz yurt dışında bir pilot kulübe sahip olmuş olacak. İnşallah şehrimizdeki yeni yetenekleri de Fransa'ya, futbolun önemli bir akademi merkezine yollayacağız. ve Fransa'dan da Erzurum'a yeni yıldızları getireceğiz."

Başkan Sekmen, bu projeye önemli katkılar sunan Başkan Lokmacı'ya teşekkür etti. Başkan Lokmacı da, Fransa Evreux Football Club 27'de Başkan Mehmet Sekmen'in adı yazılı formayla çekilen hatıra fotoğrafını Sekmen'e takdim ederek, projenin hayat bulması için elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydetti. - ERZURUM

Erzurum-Fransa hattı arasında altyapı işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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