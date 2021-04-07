'ERZURUM'DAKİ KUŞ CENNETİ, MİLLİ PARK İLAN EDİLMELİ'

ERZURUM Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Başkanı Murat Ertaş, göç yolu üzerinde bulunan Erzurum Sazlığı'ndaki Kuş Cenneti'nin milli park ilan edilmesini istedi.

ERZURUM Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Başkanı Murat Ertaş, göç yolu üzerinde bulunan Erzurum Sazlığı'ndaki Kuş Cenneti'nin milli park ilan edilmesini istedi.

Tarih boyunca Erzurum ovasının Akdeniz- Karadeniz ve Doğu Afrika- Batı Asya kuş göç yollarının kesiştiği koridor üzerinde yer aldığına işaret eden ŞEHİRDER Başkanı Murat Ertaş, bilim insanlarının Erzurum'da 230'un üzerinde kuş türü tespit ettiklerini bildirdi. Kuşların Erzurum'u göç yolunda bir konaklama ya da üreme merkezi olarak kullandıklarına dikkat çeken Murat Ertaş, ancak Erzurum'un bu kuş çeşitliliği ve ekolojik zenginliğin sağladığı turizm olanaklarından yararlanmadığını belirtti. Kuşlara ev sahipliği yapan sazlığın tarih boyunca yolu Erzurum'dan geçen seyyahların hemen hemen hepsinin seyahatnamelerinde bahsettikleri yer olduğunu kaydeden Murat Ertaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi

Erzurum tarihi ticaret yollarının kavşağında olduğu gibi, kuş yollarının da kavşağında olan bir şehir, coğrafya. Erzurum'da on binlerce yıldır Doğu Afrika üzerinden gelen kuşlar, bu mevsimde kuzeye doğru göç ederken Erzurum'u bir dinlenme merkezi, bir üreme, yumurtalama merkezi olarak görüyorlar ve burada birkaç ay kalabiliyorlar. Bu süreçte, göç zamanında bilim adamları tarafından Erzurum'da yaklaşık 230'un üzerinde kuş türü tespit edilmiştir. Dolayısıyla burası bir Kuş Cenneti aynı zamanda. Burası tarih boyunca Erzurum'a gelip giden seyyahların hemen hemen hepsinin seyahatnamelerinde de bahsettikleri meşhur Erzurum Sazlığı, tabi bu sazlık Erzurum'un sosyokültürel yapısını, her şeyini etkilemiş. Musikisini bile etkilemiş, sazlıktaki kamışlardan kavallar, neyler yapılmış; dolayısıyla üflemeli çalgıları kullanan çok sayıda Erzurum insanı müzik dünyasında önemli bir yerdedir.

Sazlığın yakacak temin etmek için de kullanıldığına dikkat çeken ŞEHİRDER Başkanı Ertaş, Erzurum'un ince ekmeği, ecem ekmeği dediğimiz ekmeğin oluşmasında da yine hızlı yanıp geçen kamışların, sazların, fırınlarda kullanılmasının tesiri var. Kısacası Erzurum'un ruhuna işlemiş bir sazlık burası. Şimdi bu sazlık, bu dönemlerde en yoğun, sulak dönemini yaşıyor ve kuşlarında yoğun geldiği bir dönem, fakat bir müddet sonra bu sular çekiliyor. Suların zamanla azalması anlaşılabilir fakat, tamamen çekilmesi kabul edilemez dedi.

'KÖYLÜLER BURAYI MEZRA OLARAK KULLANMAK İSTİYOR'

Özellikle köylülerin burayı mera olarak kullanmak için açtıkları drenaj kanalları ile su toprağın daha dibine verilmekte ve sazlık kurutulmaktadır diyen Ertaş, Besledikleri hayvanların toprağın üstündeki otları yesin diye köy halkı burayı kurutmaya çalışıyor. Aslında burası aşırı sulak olduğu, yıkandığı ve tuzlu olduğu için tarım alanı değil, buranın en iyi şekilde sazlık olarak korunması ve özellikle kuş turizmi dediğimiz, Erzurum kış turizmi ile meşhur bir de kuş turizmine kazandırılması gereken bir kuş cenneti olması lazım. Yani bir milli park olmasını talep ediyoruz. Erzurum Türkiye'nin değil sadece dünyanın da en önemli kış turizm merkezlerinden biri, ayrıca bu coğrafyamızın zenginliği olan Erzurum Sazlığı ve kuş cenneti ile de kuş turizmi de Erzurum'a kazandırılmalıdır şeklinde konuştu.

Ertaş, kuş turizmi kapsamında ulusal ve uluslararası kuş fotoğrafçılarının Erzurum'a davet edilip burada kamp yapmaları ve kuş çeşitliliğini fotoğraflamaları ve uluslararası yayınlarda da Erzurum'dan bahsetmelerini istediklerini belirterek, bu sazlığa, kuş cennetine, kuş gözlem evlerinin yapılmasını beklediklerini, kuş gözlem evleri ve bu organizasyonlar yapılırsa, sazlığın hem görsel güzelliğiyle hem de turizm çeşitliliği ve doğal haliyle şehrimizin bir zenginliği olarak kalacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı