Erzurum'daki Eski Polis Memurlarının "Fetö" Davasında Karar

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 7 eski polis memurundan 6'sı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, biri de 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Sapancı, Ömer Kutlu ve Kadir Yaylagül, tutuksuz sanık Oğuzhan Güngör, sanık avukatları ve tanıklar salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Durbaba Kırşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan, Serdar Anamuroğlu ise Silifke M Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı, tutuksuz sanık İbrahim Çobanbay ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı celse arasında mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklu sanıkların hükümle tahliye edilmelerini talep etti.

Sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptıkları savunmada, müvekkillerinin tahliye ve beraatını istedi.

Son sözü sorulan sanıklardan Anamuroğlu, "Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Durbaba ise son sözünde "Terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. Ben yıllarca terörle mücadele ettim. Asla vatana ihanet içerisinde olmadım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Sapancı, Ömer Kutlu, Kadir Yaylagül, Oğuzhan Güngör, Serdar Anamuroğlu ve Mehmet Durbaba'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için cezasında indirime gidilen sanık İbrahim Çobanbay'ı ise aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden heyet, tutuklu sanıkların hükümle tahliyelerine karar verdi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tamamı FETÖ/PDY'nin toplantılarına katılan ve eski polis olan 7 sanıktan İbrahim Çobanbay, Kadir Yaylagül, Mehmet Durbaba ile Serdar Anamurluoğlu'nun örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı anlatılıyordu.

Meslekten ihraç edilmeden önce Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan sanıkların FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasına dahil oldukları aktarılan iddianamede, sanıkların polis grubu toplantılarına katıldıkları, himmet verdikleri ifade ediliyordu.

İddianamede, sanıklardan Ahmet Sapancı, Oğuzhan Güngör, Mehmet Durbaba ve Ömer Kutlu'nun örgütten aldıkları talimatlar doğrultusunda Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, Oğuzhan Güngör ve Ömer Kutlu'nun ise Kimse Yok mu Derneğine para aktardıkları yer alıyordu.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.