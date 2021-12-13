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Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yem verdi

AA / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Erzurum'un Oltu ilçesindeki çöplük çevresinde bulunan sahipsiz köpekler, üniversite öğrencilerince yem verilerek beslendi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesindeki çöplük çevresinde bulunan sahipsiz köpekler, üniversite öğrencilerince yem verilerek beslendi.

İlçedeki Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencileri, kar yağışı sonrası havaların da soğumasıyla, yiyecek sıkıntısı çeken ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki çöplükte bulunan sahipsiz köpekleri beslemek için harekete geçti.

Tavukçulardan satın aldıkları tavuk eti ve kemikleri 2 otomobil ile çöplüğe götüren öğrenciler, köpekleri besleyip buradan ayrıldı.

Öğrencilerden Esra Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöplük çevresindeki çok sayıda sahipsiz köpeğin bakıma muhtaç ve bazılarının hasta olduğunu belirterek, belediyenin, veterinerlerin ve duyarlı vatandaşların bu hayvanlara sahip çıkmasını istedi.

Doğukan Altın da sahipsiz köpeklere barınak yapılıp yiyecek verilmesi gerektiğini belirterek, yetkililer ve duyarlı kişilerin bu konuda çalışma yapmasını önerdi.

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yem verdi

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yem verdi

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yem verdi

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yem verdi

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yem verdi

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yem verdi

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yem verdi

Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yem verdi

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AA / Erkan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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