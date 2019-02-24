Erzurum'da 'Selamsız Bandosu' Filmi Gerçek Oldu

Devlet Tiyatroları oyuncularının Erzurum Tren Garı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy için sahneledikleri 'Atatürk'ün Erzurum'a gelişi' oyunu Şener Şen'in 'Selamsız Bandosu' filmini hatırlattı. Doğu Ekspresi treniyle Erzurum'dan Kars'a giden Bakan Ersoy, trenin kalkması nedeniyle oyunu izleyemedi. Oyun, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve istasyonda toplanan vatandaşlar tarafından izlendi. Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Emrah Keskin, tren saati sebebiyle Bakan Ersoy'un oyunu izleyemediğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüyle ilgili toplantıya katılmak üzere Cumartesi günü Erzurum'a geldi. Palandöken Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Snowdora Otel'de toplantıya katılan Bakan Ersoy'un Erzurum gezisi için Devlet Tiyatroları, Atatürk'ün kente gelişini canlandıran bir oyun hazırladı. Bakan Ersoy'un Doğu Ekspresi'yle Kars'a gidecek olması sebebiyle tiyatrocular oyunlarını burada sahnelemek için hazırlıklarını tamamladı. Saat 14.30'da hareket edecek Doğu Ekpresi trenine binmek üzere istasyona gelen Bakan Ersoy, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile protokolle vedalaştı. Büyükşehir Belediyesi mehter takımının marşlar çaldığı istasyonda Bakan Ersoy'un bindiği tren Kars'a gitmek üzere hareket etti.

OYUNCULAR SAHNE ALDI

Bakan Ersoy'un bindiği trenin hareket ettiği anda Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı oyun başladı. 3 Temmuz 1919'da Atatürk'ün Erzurum'a gelişi, askerlikten istifası gibi olayları konu alan ve Bakan Ersoy için hazırlanan oyunu Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar ve istasyonda bekleyen vatandaşlar izledi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin, Biz bu Kültür ve Turizm Bakanımızın emriyle şehirlerdeki müze ve umuma açık yerlerin, geliştirilmesi, calandırılması adına bir proje gerçekleştirdik. Biz de Erzurum ilinde kongre binasında ve özellikle garda Doğu Ekspresi'yle bağlantılı hem şehrimizi canlardırmak hem toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak adına calandırmalar yapıyoruz. Amacımız buydu bugün de Kültür ve Turizm Bakanımızın gelişiyle birlikte gösteri hazırladık. Atatürk'ün Erzurum'a gelişini calandırdık diye konuştu.

EDT Müdürü Keskin, tren saati sebebiyle Bakan Ersoy'un oyunu izleyemediğini vali, belediye başkanı ve halkın seyrettiğini kaydetti.

SELAMSIZ BANDOSU

Erzurum Tren Garı'nda yaşananlar başrolünü Şener Şen'in oynadığı 'Selamsız Bandosu' filmini hatırlattı. Filmde, Selamsız kasabasının belediye başkanı, cumhurbaşkanının kasabadan geçeceğini öğrenir, karşılama töreni için 'Selamsız' bandosunu kurar. Ancak cumhurbaşkanını taşıyan tren Selamsız kasabasında durmayıp transit geçince tüm hazırlıklar boşa gider ve büyük bir hayal kırıklığı yaşanır.

Kaynak: DHA