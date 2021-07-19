Erzurum'da mide kanaması geçiren bebek, KTÜ Farabi Hastanesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

Erzurum'da mide kanaması geçiren bebek, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesindeki tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Erzurum'da mide kanaması geçiren bebek, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesindeki tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

KTÜ Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Esma ve Muhammed Yeşilyurt çiftinin Erzurum'da dünyaya gelen bebeği, doğum sonrası şiddetli mide kanaması nedeniyle hava ambulansı ile KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildi.

Kız bebek, Türkiye'de yeni doğan bebeğe uygun endoskopi cihazı bulunan az sayıdaki merkezden biri olan KTÜ Farabi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

Kanaması çok şiddetli olduğu için endoskopi cihazı ile yemek borusu ve mide görüntülemesi mümkün olmayan hastaya yapılan ilk testlerde, kan dolaşımı enfeksiyonu belirlendi.

Buna bağlı mide ülseri geliştiği düşünülen bebeğe, antibiyotik ve ülser tedavilerinin yanında kanama durdurucu tedavi uygulandı ve kan nakli yapıldı.

Uygulanan tedaviler neticesinde kanaması birkaç gün içinde kontrol altına alınan bebeğe daha sonra Çocuk Gastroenteroloji Bölümü doktorları tarafından endoskopi uygulandı. Bu işlem sonucunda bebeğin yemek borusunun orta kısmından itibaren midenin büyük bir kısmını kapsayan çok ciddi ülser tespit edildi ve tedavi yapıldı.

Tedavisi tamamlanan bebek, hastaneden taburcu edildi.

Açıklamada, bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisini yürüten ekibin lideri Prof. Dr. Yakup Aslan'ın şu görüşlerine de yer verildi:

"Bu hastamız, doğumdan hemen sonra meydana gelen ve ölümcül derecede şiddetli mide kanaması olan şimdiye kadar dünyada yayınlanmış birkaç bebekten biridir. Hastamız uçak ambulans ile hızlı bir şekilde ünitemize nakledilmiş ve erken tedavi edilmiş olmasaydı Allah korusun ölüm kaçınılmaz olacaktı. Hava nakil araçları ile hasta naklinin ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanması, KTÜ Farabi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizin ve Çocuk Gastroenteroloji Bölümümüzün tam donanımlı olması ve doktorlarımızın becerileri sayesinde hastamızı başarı ile tedavi edip taburcu aşamasına getirdik. Bugün itibarıyla bebeğimizi özel alerji maması ve ilaç tedavisi önerileri ile taburcu ediyoruz ve poliklinik şartlarında takibini yapmaya devam edeceğiz."

Baba Muhammed Yeşilyurt ise kızının sağlığına kavuşması dolayısıyla mutluluk yaşadıklarını belirterek, doktorlardan hemşirelere kadar emeği olan herkese teşekkür etti.

Kızının sağlık durumuna ilişkin her türlü bilginin sürekli kendileri ile paylaşıldığını anlatan Yeşilyurt, "Allah herkesten razı olsun. Yabancı bir memlekette çok fazla sıkıntı yaşamadık, gerekli tedaviler yapıldı." dedi.

Anne Esma Yeşilyurt da "Herkesten Allah razı olsun. Bizim bayramımız oldu, çifte bayram yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı