Erzurum'da "Karabağ Zaferi" fotoğraf sergisi açıldı

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Azerbaycan Zafer Günü kutlamaları kapsamında Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla "Karabağ Zaferi" fotoğraf sergisi açıldı.

Yakutiye ilçesindeki tarihi Lalapaşa Medresesi'nde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ve Erzurum Teknik üniversitelerinin iş birliğinde açılan sergide, Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadeleye ilişkin fotoğraflar yer alıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, serginin açılışında yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünü kutlamak için toplandıklarını belirterek, "Bu haklı gururla şehitlerimize rahmet okumak ve bu zaferi anmak istedik. Zaferlerimiz daim olsun." dedi.

Memiş, Türk milleti olarak kimsenin toprağında gözlerinin olmadığını ifade ederek, "Ancak toprağımıza göz dikenlere de haddini bildirmesini, er ya da geç hakkımızı almasını biliriz. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bir çakıl taşını da kimseye verecek millet değiliz. Bütün dünya bunu gördü. İnşallah tarihi Türk yolunu da yaptığımız zaman Azerbaycan, Bakü ve diğer Türk devletleriyle bizi buluşturacak güzel bir projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bugünün mutlu ve büyük bir gün olduğunu anlatarak, "Gerek Azerbaycan gerekse Türk halkı bir millet iki devlet olarak bu heyecanı yaşadık. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz ilelebet devam edecek. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama göz dikenlere de asla fırsat vermeyiz. Ölürüz ama toprağımızın bir santimini kimseye vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise Karabağ zaferi dolayısıyla haklı bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Karabağ'ın yaklaşık 30 yıllık işgalden 44 günde kurtarıldığını anımsatan Guliyev, şunları kaydetti:

"Karabağ zaferinin çok büyük önemi var. Malazgirt'ten başlayarak tarih yazan Türkler bugün Karabağ'da tarih yazmaya devam ediyor. Başkasının toprağında gözümüz yok ama bizim olandan da vazgeçmeyiz, gerekirse canımızdan geçeriz. Cumhurbaşkanlarımızın da birlik ve beraberlikleriyle büyük bir güce, imkana ve söz sahibi olmaya ulaşacağız. Artık Türk dünyası olarak bu gücün sahibiyiz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, Karabağ zaferini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergi gün boyunca gezilebilecek.