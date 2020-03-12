Erzurum'da incelenen 124 numune negatif çıktı
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Erzurum'da incelenen 124 numune negatif çıktı

Erzurum'da incelenen 124 numune negatif çıktıERZURUM Halk Sağlığı Müdürlüğü Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda koronavirüs şüphesiyle yapılan 124 test negatif çıktı.

12.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:54
Erzurum'da incelenen 124 numune negatif çıktı

Erzurum'da incelenen 124 numune negatif çıktı

ERZURUM Halk Sağlığı Müdürlüğü Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda koronavirüs şüphesiyle yapılan 124 test negatif çıktı.

İran sınırından Türkiye'ye gelen vatandaşların fazla olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından 3 hafta önce Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde mikrobiyoloji laboratuvarı faaliyete geçirildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli mikrobiyoloji uzmanı Dr. Hülya Aslan'ın görevlendirildiği ve 10 personelin 8'er saat vardiya ile 7 gün 24 saat hizmet verdiği laboratuvara Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Doğubayazıt, Iğdır, Artvin, Bayburt ve Malatya'dan 124 şüpheli numune gönderildi. Uzman Dr. Hülya Aslan ve laborantlar tarafından yapılan inecelemelerde tüm numunelerde sonuç negatif çıktı.

TÜM KORONALARI ÇALIŞIYORUZ

Çalışanların şifre ve özel kartla girebildikleri ve koruyucu kıyafetler ile görev yaptığı laboratuvarda yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Dr. Hülya Aslan, kendilerine gönderilen örnekleri, biyogüvenlik kabini içinde açtıktan sonra işleme tabi tuttuklarını anlattı. Bir işlemin yaklaşık 4 saat sürdüğünü, incelemede Türkiye'de üretilen kitleri kullandıklarını ifade eden Aslan, "Dört saatlik çalışmada tüm koronaları çalışıyoruz. Eğer pozitifse bu sefer 'Vuhan var mı?' diye doğrulamaya geçiyoruz. Pozitif çıkması halinde pozitif diye rapor ediliyor. Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt, Iğdır, Artvin, Bayburt ve Malatya'dan gelen 124 örneği inceledik. Bu örneklerin hepsi negatif çıktı" dedi.

KORONAVİRÜSTEN ŞÜPHELENİYORSAK NEREYE BAŞVURMALIYIZ?

Aslan, koronavirüs şüphesi taşıyan kişilerin yapmaları gerekenleri de şöyle ifade etti:

"Olası vaka konumuna giren hastanın, 14 gün süreyle kendisini izole etmesi gerekiyor. Şüphe halinde kendinizi izole edip, evden çıkmayın. Evde de gerekirse maske kullanın. Kendinize ait özel havlunuz olsun. Mümkünse tuvaletiniz, lavabolarınız kendinize özel olsun. Eğer herhangi bir şikayetiniz varsa, boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi sağlık kuruluşuna maskenizi takarak müracaat edin. Müracaat sonucunda uygun görülürse, numune alınıyor ve bize gönderiliyor. Ama 14 gün süre hastaların kendilerini izole etmesi, evden çıkmaması gerekiyor. Kendi sağlığı ve bizim sağlığımız için."

ÇANTADA SPREY KOLONYALAR OLMALI

Hastalığının yayılmaması için vatandaşlara da görev düştüğünü bildiren Aslan, "Bize düşen vatandaş olarak korunmaya önem vermemiz, dikkat etmemiz. Bu amaçla da en önemli şey el hijyeni. Bol sabunlu suyla sık sık ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Yemeklerden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve sonra el temizliği çok önemli. Özellikle okullarda çocuklarımıza bu eğitim verilmeli. Kendisine ait bir havlusu olmalı. El dezenfektanı kullanılabilir, 70-80 derecelik kolonyalar bu amaçla kullanılabilir. Çantalarımızda sprey kolonyalar dolaştırabiliriz. Mümkün olduğu kadar yüzeylerle teması azaltmamız gerekiyor. El sıkışmak, tokalaşmak, öpüşmeye de bir süreliğine ara vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

İŞTE KORONAVİRÜS TESPİTİ YAPILAN LABORATUVAR

Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu Kimyager Savaş Çalik, hizmet verdikleri 14 ilden gönderilen numunelerin güvenli kabinde açıldıktan sonra mikrobiyoloji laboratuvarına gönderildiğini söyledi. Laboratuvarda 10 personelin 8'er saatlik vardiyayla 24 saat görev yaptığını anlatan Çalik, koruyucu ekipman ve özel kıyafetlerle numunelerin tahlil edildiğini kaydetti. Her personelin kendine ait özel şifresi ve giriş kartı olduğunu bildiren Çalik, kapıların otomatik olarak açıldığını, lavaboların ise elle temas olmadan ayak pedalıyla çalıştığını ifade etti.

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Erzurum'da incelenen 124 numune negatif çıktı

Kaynak: DHA

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Erzurum'da incelenen 124 numune negatif çıktı

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