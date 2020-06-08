Erzurum'da mutlaka gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Erzurum meşhur yemekleri nelerdir? Erzurum Hakkında her şey Erzurum'un meşhur yemekleri nelerdir? Doğu Anadolu'nun en büyük ili, önemli nehirleri ve iklimi ile doğa harikası Erzurum, turistik bölge konumundadır.

Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Erzurum, Doğu Anadolu'nun en büyük ilidir. Yüzölçümü 25.355 km2 olan Erzurum ilinde kilometrekareye 30 insan düşmektedir. Nüfus verilerine göre 2020 yılında 761.427' dir. Türkiye'nin en yüksek nüfuslu 27. şehridir. Dünyanın en uzun kayak pisti Palandöken, her yıl binlerce turistin bu şehre akın etmesini sağlamaktadır. Surlar ile çevrili, şifalı kaplıcaları, eşsiz yemek ve keşfedilmeyi bekleyen yerleri ile adeta kırsalın turizm cennetidir. Bilginin ve kültürün harmanlandığı, ipek yolu üzerindeki il, Sasaniler, Kimmerler, Bizans, Selçuklular ve İlhanlılara gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihimizde 23 Temmuz- 7Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kurtuluş Mücadelesi'nde alınan önemli kararlarda Erzurum ili ev sahipliği yapmıştır. Fırat, Çoruh ve Aras gibi önemli akarsulara sahiptir.

Erzurum konumu

Kuzeyinde Doğu Karadeniz Bölümü,Güneyinde Bingöl, Muş, Batısında Erzincan, Doğusunda Ağrı ve Kars vardır. Türkiye'nin 4. büyük yüz ölçümüne sahip ilimizdir.

Erzurum'da gezilecek yerler

Erzurum'da gezilecek yerleri sizler için derledik. Muhteşem yemekleri, tarihi, kış sporları ve doğası ile Erzurum.

Aziziye Tabyası ve Nene Hatun Kabri: Osmanlı- Rus Savaşı'nda Rusların Doğu Anadolu'ya yaptıkları işgali sonucunda, şehri korumak için yapılan 22 adet tabya Erzurum ilinin en önemli tarihi zenginlikleri arasındadır.

Çift Minareli Medrese: Kim tarafından yapıldığı bilinmediğinden birçok efsane türetilmiştir. Bunlardan biri şöyledir; Minarenin sağ tarafını usta , sol tarafını çırak yapmaya başlamıştır. Çırağın yaptığı sol taraf daha çok beğenilince, " Usta idim oldum segirt, al destiyi suya seğirt" diyen usta, kendini minareden aşağıya atmıştır.

Rüstem Paşa Kervansarayı: Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşanın yaptırdığı ve İpek Yolu üzerindeki kervansaray, çoğu kervanın mola verdiği handır.

Erzurum Kongre Binası: I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda işgal edilecek İl, halkın hakkını aramak ve sesini çıkarmak için Doğu İlleri Müdafa-i Hukuk Cemiyetini kurması ile büyük başarı yakalar.

Erzurum Kalesi, Ulu camii, Saat Kulesi, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Evi Müzesi görülmesi gereken yerler arasındadır.

Erzurum iklimi

Nadir görülen sert karasal iklimi sahiptir. En fazla yağış İlkbaharda ve yaz mevsimini başlarında alır. Oldukça soğuk olan Erzurum, yılın 150 günü kar görülür. Yaz ortalama sıcaklığı en düşük illerimizdendir.

Erzurum bitki örtüsü

Aşırı yağışlardan ötürü bitki örtüsü Alpin Çayırları ve yüksek kesimlerinde Tayga Ormanları görülür. Kuzeyinde ise yer şekillerinden dolayı mikro iklim alanları bulunmaktadır. Yaklaşık 255 endemik bitki türüne sahiptir.

Erzurum'da meşhur yemekler nelerdir?

Aşotu çorbası: Soğuk kış aylarında çokça tüketilen çorba, ayran aşı çorbasına benzemektedir. Yoğurt, soğan, buğday ve yumurta ile hazırlanmaktadır.

Cağ kebabı: Oldukça meşhur bu yemek, keçi veya kuzu etinin uzun süre dinlendirilmesi ile yapılır.

Şalgam dolması: Şalgam dilimleri arasına; kıyma, salça pirinç ve baharat ile hazırlanan karışım eklenir.

Lalanga: Kahvaltılarda tüketilen, bir nevi krep bu lezzet, yumurta,süt, un ve yağ karışımından oluşur.

Lor dolması: Yaprak gibi görüntüsü olsa da iç harcı tamamen farklıdır. Lor peyniri, bulgur ve ve pazıdan oluşmaktadır.

Hasuta: Oldukça meşhur tatlı, dut pekmezi, nişasta ve şekerden oluşmaktadır.

Erzurum ketesi: Bu şehre gittiğinizde yemeden dönmemeniz gereken bir lezzet. Un, su, yumurta ve tereyağı yapılır. isteğe göre şekerde eklenir.

Kadayıf dolması: Her yerde bulabileceğiniz fakat ana vatanı gibi hiçbir yerde bulamayacağınız bu lezzet oldukça büyük ilgi görmektedir. Kadayıf dolması için gerekli malzemeler; kadayıf,yumurta, süt ve cevizdir. Şerbeti için 3 su bardağı su ve 2 su bardağı şekerdir. Kızartılan kadayıf soğuk şerbete atılarak yapılır.

Erzurum'da konaklama

Rahatça gezebilmek, bütün şehri rahat görebilmek için, şehir merkezindeki otelleri tercih edebilirsiniz. Bİrçok fiyat aralığında bulunan bu oteller oldukça temiz, konforlu ve güvenilirdir. İş sebebi ile geldiyseniz, bu otellerin toplantı salonları da bulunmaktadır.

Erzurum ulaşım

Erzurum iline uçuşlar gün boyu devam etmektedir. İstanbul- Erzurum arası uçuş saati 1 saat 55 dakikadır. Şehir içi otobüs kullanımı oldukça sıktır. Bu konuda herhangi bir problem yaşamazsınız. Kentte toplam 139 özel otobüs, 80 belediye otobüsü ve 95 minibüs hattı bulunmaktadır. Kış aylarında Palandöken'e gitmek isterseniz gün boyu otobüs seferleri bulunmaktadır.

Erzurumlu ünlü isimler

Acun Ilıcalı: Erzurum'un Ilıcalı ilçesindendir. 29 Mayıs 1969'da Edirne'de doğan Acun Ilıcalı, her konuşmasında Erzurumlu olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Mesut Yar: Türk gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, birçok başarılı proje ile adını duyurdu.

Eşref Kolçak: Babası Gaziler köyünden olan Kolçak, Erzurum ilinin güzelliği konuşmalarında sıklıkla geçirir.

İbrahim Erkal: 11 Mayıs 2017 tarihinde vefat eden ünlü sanatçı, Erzurum'da gerçekleştirdiği, ücretsiz halk konserleri ile halkın gönlünü feth etmiştir.

Ahmet İhsan Tokgöz: Türk siyasetçi, yazar, çevirmen ve spor yöneticisidir.