Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu
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Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ'nin kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da, sağanak ve dolu etkili oldu.

METEOROLOJİ'nin kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Erzurum'da, sağanak ve dolu etkili oldu. Gecenin karanlığını ise art arda çakan şimşekler aydınlattı. Cadde ve sokaklar göle dönerken,sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ise kent merkezini beyaza bürüdü.

Bugün saat 20.30 sıralarında Erzurum kent merkezinde başlayan ve giderek hızını artıran dolu yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Yaklaşık 15 dakika yağan dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlar kartopu oynadı bazıları da parklarda adını yazarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kışın olduğu gibi yazın da adını doluya yazan Lokman Toptaş, "Yazın ortasında yağan dolu korkuttu. Her taraf beyaza büründü. Kışın kara adımızı yazdığımız gibi yazında doluya yazdık" diye konuştu. Kent merkezindeki alt geçitlerin su ile dolması nedeniyle trafik akışı önemli ölçüde aksadı. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Gecenin karanlığını ise art arda çakan şimşekler aydınlattı. 


Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu
Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu
Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu
Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek

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