Erzurum'da 30 güvenlik korucusu yemin etti



ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde, 30 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle yemin etti. Vali Azizoğlu, Güvenlik korucularımız eşkıyaya bu dağları, bu meydanları ve bu ovaları mezar edecek dedi.



Erzurum'un Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçelerinin ortasında kalan Beşpınarlar mahallesinde düzenlenen yemin törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkanı Görbil Özcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, muhtarlar, kurum amirleri, korucular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 30 köy korucusu Jandarma Üsteğmen Abdullah Mülazimoğlu eşliğinde yemin etti.



Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, bulundukları coğrafyayı asker ve polisle birlikte bölücü terör örgütüne karşı savunacak güvenlik korucuları için yemin töreni düzenlendiğini söyledi. Bölgede son 30 yılda 5 vatandaşın şehit edidiğini ifade eden Vali Azizoğlu şunları söyledi Artık Beşpınar köyünden ve aşağı vadideki köylerimizde görev alan güvenlik korucularımız eşkıyaya bu dağları, bu meydanları ve bu ovaları mezar edecektir. Onların bu coğrafyada bundan sonra yaşamalarına, adım atmalarına asla imkan tanımayacaksınız ve bu coğrayfada bayrağımızın özgürce dalgalanmasını, vatandaşlarımızın da 24 saat korkusuzca bu yaylalarda ve ormanlarda dolaşmalarını temin edeceksiniz. Asker ve polisle birlikte güvenlik korucuları bölgenin güvenliğinden ve emniyetinden birinci derecede sorumludur. Bugün burada bu sorumluluğun bilincinde olan kahraman güvenlik korucularımızı görmüş olmanın, onların silah aldıklarını ve bu toprakları eşkıyaya karşı mücadele edeceklerini ve koruyacaklarını görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hainler burada 5 vatandaşımızı şehit etti. Aşağı köylerle beraber saydığımız zaman belki 20-30 vatandaşımız eşkıyanın hain kurşunlarıyla şehit oldular. O şehitlerimizin artık kanını yerde bırakmayacağız. Onların çocukları ve torunları olarak bugün bu coğrafyayı eşkıyaya dar edeceğiz. Onların bir daha bu bölgede dolaşmasına, vatandaşımıza huzursuzluk vermelerine imkan tanımayacağız ve bu coğrafyada vatandaşımızın da hür ve özgürce dolaşmasını sağlayacağız. Bu duyguyla görev alan korucularımıza vazifelerinde başarılar diliyorum. Artık bu coğrafyada huzuru, barışı ve kardeşliği hep beraber temin edeceğiz.



TERÖRİSTLER BABASINI ŞEHİT ETTİ



Şehit çocuğu ve köy korucu olan 33 yaşındaki Ergin Yıldız ise babası Özkan Yıldız'ın 1993'te eli kolu bağlanarak, gözünün önünde evi yakılarak köyün dışında şehit edildiğini söyledi. Babası şehit olduğunda 8 yaşında olduğunu anlatan Yıldız, Teröristler gece gelip köyü bastılar ve bizim evle birlikte 5-6 evi yaktılar. Evleri yaktıktan sonra babamın elini kolunu bağlayıp köyün dışına çıkarıp şehit ettiler. Şu an devlet bize bu imkanı sundu, korucu oldum. Duygularım anlatılmaz yaşanır. Sevinçliyim. Devletimiz bu imkanı bize verdiği için mutluyuz. Elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İnşallah da başaracağız daha güzel günler ve yarınlar görmek için. Bölgemiz şu anda temiz, inşallah da daha temiz olacak. Askerimizle birlikte biz de yardım ederek daha temiz hale getireceğiz diye konuştu



Törenin ardından Vali Azizoğlu, bot hediye ettiği korucularla hatıra fotoğrafı çektirdi, daha sonra beraberindekilerle mahalledeki şehitleri mezarları başında ziyaret etti



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