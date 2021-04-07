Erzincan TSO heyetinden Ankara çıkarması
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Erzincan TSO heyetinden Ankara çıkarması

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Erzincan TSO heyetinden Ankara çıkarması

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, TOBB yönetim kurulu üyelerini, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı, Ticaret Bakanlığı Müsteşar eski Yardımcısı İsmail Yücel'i...

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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, TOBB yönetim kurulu üyelerini, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı, Ticaret Bakanlığı Müsteşar eski Yardımcısı İsmail Yücel'i ziyaret ettiler.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şengül ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunu ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Ticaret Odası'nın Yönetim Kurulu Toplantılarına katılan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Toplantıların ardından Ticaret Bakanlığı Müsteşar eski Yardımcısı İsmail Yücel'le bir araya gelen heyet TOBB Yönetim Kurulu'na, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na ve İsmail Yücel'e teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Erzincan TSO heyetinden Ankara çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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