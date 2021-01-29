Erzincan Depremi ne zaman oldu? 92 Erzincan Depremi kaç şiddetinde oldu? Erzincan Depreminde kaç kişi öldü?

Bu akşam ekranlara gelmeye başlayan Seni Çok Bekledim dizisinin konusu itibariyle Erzincan Depremi sosyal medyada çok merak edildi. Büyük kayıplar verdiğimiz Erzincan depremi hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz..

Seni Çok Bekledim dizisiyle tekrar gündeme gelen, tarihin en derin yaralarından birini açan Erzincan Depremi, sosyal medyada ve internette çok merak edildi. Erzincan depremi kaç yılında oldu?, 92 Erzincan Depremi kaç şiddetinde oldu?, 1992 Erzincan depreminde ölenlerin isim listesi ve Erzincan Depremi 1992 kaç kişi öldü gibi sorular internette merakla araştırılıyor. İşte 1992 Erzincan Depremi hakkındaki her şey!

ERZİNCAN DEPREMİ KAÇ YILINDA OLDU?

Erzincan Depremi, 13 Mart 1992 tarihinde gerçekleşti. 13 Mart 1992 Erzincan Depremi yerel saatle 19:08'de Türkiye'de Erzincan ilinin Güneydoğusunda meydana geldi.

1992 ERZİNCAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

92 Erzincan Depremi şiddeti Türkiye'nin en büyük depremi listesinde yer almaktadır. 13 Mart 1992 Erzincan Depremi, yerel saatle 19:08'de Türkiye'de Erzincan ilinin güneydoğusunda meydana gelen deprem. Depremin büyüklüğü 6,8 Ms olarak ölçüldü.

1993 ERZİNCAN DEPREMİ

1993 Erzincan Depremi Türkiye'deki iki önemli fay hattından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu ucunda meydana geldi. Bu fayın 360 kilometrelik bir kısmı 1939 Erzincan Depremi'nde kırıldı. 1987 yılında yapılan bilimsel çalışmalara göre bu fay hattının kırılmayan kısmı için yıkıcı bir deprem bekleniyordu. 1983 yılında da bu bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 13 Mart 1992 tarihinde depremin büyüklüğü 6,8 olmasına karşın şiddeti VIII olarak ölçüldü. Ana depremin ardından 15 saniye sonra ikinci ve 28 saniye sonra üçüncü sarsıntılar meydana geldi.[4] Zeminin alüvyal yapıda olması, yeraltı su seviyesinin yüksek olması, bina yapımı için uygun zemin çalışmalarının yapılmaması ve fay hattındaki kırılmanın ardışık 3 sarsıntıyla yaşanması depremin şiddetini artırdı.

Deprem Erzincan'da can kaybına ve maddi hasara, Erzurum ve Bingöl'de ise maddi hasara sebep oldu. Kamu binalarının da hasar görmesi yardım çalışmalarını yavaşlattı. Yapıların birçoğunun 1939 Erzincan Depremi sonrası 1940'ta çıkarılan deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığı anlaşıldı. Türkiye'de felaketzedeler için birçok yardım kampanyası düzenlendi.

13 MART 1992 ERZİNCAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Erzincan Depremi 1992 kaç kişi öldü merak ediliyor. Depremde 653 kişi öldü, 8057 bina hasar gördü veya yıkıldı. Bu deprem 1939 Erzincan Depremi'nin merkez üssü yakınındadır. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunan Erzincan, bu depremle beraber tarihindeki altıncı büyük depremi yaşamıştır. Erzincan depreminde 3850 kişi de yaralandı.