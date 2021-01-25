Erzincan'dan Suriye'ye 26 ton gıda, giyecek ve yakacak yardımı gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzincan'dan Suriye'ye 26 ton gıda, giyecek ve yakacak yardımı gönderildi

25.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:43
Erzincan'dan Suriye'ye 26 ton gıda, giyecek ve yakacak yardımı gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton gıda, giyim ve yakacak malzemesi Suriye'ye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton gıda, giyim ve yakacak malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentten 68'inci yardım tırını Suriye'ye gönderdiklerini söyledi.

İHH olarak bugüne kadar hayırseverlerin destekleriyle milyonlarca kişinin yardımına koştuklarını hatırlatan Akkoyunlu, "İHH olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tırda yaşam malzemelerinin yanı sıra gıdanın da bulunduğunu aktaran Akkoyunlu, "Bugün yüklenen tırımızın içinde yakacak, yatak, yorgan, battaniye, ayakkabı, kışlık giyim, gıda ve Erzincan Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan çocuklara özel oyuncak ile ihtiyaç malzemelerinden oluşan koliler bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Yeni Malatyaspor Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'dan Suriye'ye 26 ton gıda, giyecek ve yakacak yardımı gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:45:54. #1.16#
title