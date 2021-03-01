Erzincan'dan Suriye'ye 25 ton yardım malzemesi gönderildi
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Erzincan'dan Suriye'ye 25 ton yardım malzemesi gönderildi

01.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:56
Erzincan'dan Suriye'ye 25 ton yardım malzemesi gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 25 ton gıda, giyim, ısıtıcı ve yakacak malzemesi Suriye'ye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 25 ton gıda, giyim, ısıtıcı ve yakacak malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önünde düzenlenen yardımların uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada, kentten 69'uncu yardım tırını Suriye'nin İdlib'e gönderdiklerini söyledi.

İHH olarak bugüne kadar hayırseverlerin destekleriyle milyonlarca kişinin yardımına koştuklarını ifade eden Akkoyunlu, şöyle konuştu:

"Rotamız iyilik, yükümüz insanlık şiarı ile çıktığımız bu kutlu dava yolunda rabbimizin izni, sizin de değerli desteklerinizle emin adımlarla yürüyüp mahzun yüreklere yardım götürüp umut olmaya devam ediyoruz. Erzincan İhsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği olarak hazırlamış olduğumuz 69'uncu insani yardım tırımızı sizlerin ve Erzincan Gençlik Merkezi'nin destekleriyle bir kez daha doldurup Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarına ulaştırmak için yola çıkıyoruz."

Akkoyunlu, tırda yaşam malzemelerinin yanı sıra gıdanın da bulunduğunu belirterek, "Göndereceğimiz 69. insani yardım tırımızda kışlık yakacak, temel gıda ihtiyaç malzemesi ve kışlık giyim malzemesi bulunmaktadır. Yaklaşık 90 bin Türk Lirası değerindeki yardım yükümüzün hemen akabinde bu yardım kervanına yeni bir halka ekleyerek 70. yardım tırımızın hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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