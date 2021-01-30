Erzincan'daki kombi borusu faciasının ardından uzmandan 'menfez' uyarısı

ERZİNCAN'da, polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk (41) ve öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk'un (43) evlerinde kombi borusunun çıkması sonucu karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından makine mühendisi Fırat Tuna, cam balkonda havalanmayı sağlayan menfezin olmaması yüzünden üzücü olayın yaşandığını söyledi. Binanın üst katlarındaki menfezler de poşetle kapatıldığı için risk uyarısı yapan Tuna, "Soğuk sebebiyle menfezler kapatılıyor. Soğuktan korunmak için resmen ölüme davetiye çıkarılıyor" dedi.

Olay, Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile edebiyat öğretmeni eşi Özlem Akgül Çabuk'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri nezaretinde eve girildi. Mutfakta çiftin cansız bedenleri bulundu. Evde yapılan incelemede, çatıda oluşan buz sarkıtının düşmesi sonucu doğal gaz kombisi borusunun yerinden çıktığı görüldü. Çiftin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erzincan'da yaşanan acı olayla ilgili değerlendirmede bulunan makine mühendisi ve doğal gaz teknik uzmanı Fırat Tuna, menfezin olmadığı binada baca borusunun uzunluğuna da dikkat çekti. Olayla ilgili fotoğrafları inceleyen Tuna, "Dairede gördüğüm kadarıyla cam balkon yapılmış ama menfez deliği açılmamış. Bundan dolayı havalandırılmadığı için muhtemelen baca gazı içeriye sızmış. Fotoğraflardan kombi bacasının da çok ileride durduğunu görüyoruz. Bu yüzden çatıdan buz düşmüş ve baca borusu yerinden çıkmış. Bunun için çatı seviyelerinin biraz daha ileride olması ve kombi bacasının çatı hizasında olmaması gerekiyor. Gerektiğinden fazla boru uzatılırsa maalesef buz düşmesinin önüne geçilmez. Kombi bacalarının montajının çok dikkatli ve özenle yapılması gerekiyor" diye konuştu.Binadaki diğer dairelerin menfezlerinin soğuk yüzünden poşetle kapatıldığına da dikkat çeken Tuna, "Binanın diğer balkonlarında da benzer şekilde olan menfezlerde poşetlerle kapatılmış. Çok büyük bir risk ve en büyük hatalardan birisi" dedi.'SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARILIYOR'Menfezleri kapatmanın çok yanlış olduğunu ve bu konuda herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tuna, "Soğuk bir bölgede yaşıyoruz evet ama sırf soğuk hava gelmesin, diye menfezleri kapatmak çok yanlış. Havalandırma kesinlikle olmazsa olmazımız. Bu noktada müşterilerin de bilinçlendirilmesi gerekiyor. 'Üşümeyeyim de ne olur olsun' algısı maalesef hakim. Soğuktan korunmak için resmen ölüme davetiye çıkarılıyor. Bir diğer konu da saçaklardan düşen buzlar. Bunları çoğunlukla önleyemeyiz ama tedbir almak şart" diye konuştu.'BASİT TEDBİRLERLE ÖNLENEBİLİR'Zehirlenme olaylarının önüne çok basit önlemlerle geçilebileceğini belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Bu olayların önüne çok basit yöntemlerle geçebiliriz. Öncelikle doğal gaz tesisatı yetkili firmalara yaptırılmalı. Tesisat yapıldıktan sonra firmanın kontrolleri ve onayından sonra gazın açılıp kullanılması gerekiyor. Yetkili olmayan firmalara belki de sırf ucuz, diye tesisat yaptırılırsa kötü sonuçlar doğurabilir. Menfez kullanımı da hayati bir önem taşıyor. Biz tesisatını döşediğimiz evlere üç çeşit vana koyuyoruz. Bunlar kombi veya şofben vanası, ocak vanası ve selenoid vana. Selonoid vana bu konuda çok önemlidir. Gaz kaçağı olan durumlarda gaz alarm cihazı gazı algılar ve selonoid vanaya sinyal gönderir. Sinyali alan selonoid vana gazı otomatik olarak keser. Selonoid vana konutlarda zorunlu değil ama iş yerlerinde zorunlu. Buna vananın daha çok yaygınlaştırılması gerekir. Fiyatı da gayet uygun, 100 lira civarındaki bu ürünü temin edebilirsiniz. Bahsettiğimiz vanalara ulaşabilirliğin de kolay olması gerekiyor ki herhangi olumsuz bir durumda kapatılabilsin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS