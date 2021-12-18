Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı Erzincan'da seyir halinde makas atan otomobilden kaçan sürücünün minibüs ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da seyir halinde makas atan otomobilden kaçan sürücünün minibüs ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Erzincan merkez Ulalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ANZ 104 plakalı Skoda marka otomobil seyir halinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren bir başka otomobilden kaçmak isterken 24 AJ 651 plakalı Ford marka minibüs ile çarpışarak yoldan savruldu. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken çarpan araç içinde ki 2 kişi ambulanslarla Erzincan'da bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Erzincan'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Son Dakika Haberleri

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