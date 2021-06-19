Erzincan'da darbettiği kadının para ve ziynet eşyasını gasbettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Erzincan'da girdiği bir evdeki yaşlı kadını darbedip para ve ziynet eşyasını gasbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Erzincan'da girdiği bir evdeki yaşlı kadını darbedip para ve ziynet eşyasını gasbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Refika Şafak'ı evinde dün darbedip 5 burma bilezik ile 3 bin 200 avro parasını alarak kaçan ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandıktan sonra Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilen zanlı E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkarılan E.U, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının üzerinde yakalanan bilezikler ile para ise mağdura teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir