Erzincan Belediyesi sünnet şöleni için kayıtlar başladı
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Erzincan Belediyesi sünnet şöleni için kayıtlar başladı

Erzincan Belediyesi sünnet şöleni için kayıtlar başladı
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Erzincan Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni bu yılda gerçekleşecek.

Erzincan Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni bu yılda gerçekleşecek. Ağustos ayında yapılması planlanan Toplu Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı.

Erzincan Belediyesi düzenlediği ve geleneksel hale gelen Toplu sünnet kayıtları başladı. Erzincan'da ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettirilecek. Ağustos ayında yapılması planlanan 'Toplu Sünnet Şöleni' ne kayıtlar 3 -13 Ağustos tarihleri arasında mahalle muhtarlıklarına bırakılan kayıt formu yoluyla yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen şölende çocuklara sünnet kıyafetleri de hediye edilecek.

Anne babalar için erkek evlatlarının ilk mürüvvetini gördüğü, mutlu oldukları günlerden biri olarak hatıralarında kalacağını dile getiren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Erzincan'da yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan buna vesile olmaktan çok büyük bir haz duyuyorum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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