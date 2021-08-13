ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık
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ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık

ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) iş birliğiyle koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'a ilişkin "Preklinik çalışmalarında Turkovac aşımızın yüzde 100...

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) iş birliğiyle koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'a ilişkin "Preklinik çalışmalarında Turkovac aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu saptadık. Bunun üzerine yeni yaptığımız çalışmada en çok gündemde olan delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, Erciyes Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Tanıtım Günleri' etkinliğinde öğrencilerle buluştu. Rektör Çalış, TÜSEB ve ERAGEM iş birliğiyle koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalış, "Üniversitemiz birçok alanda araştırma üniversitesi olarak çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan biri de koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac aşısı oldu. 17-18 aşı çalışması yapılıyor. Bunlardan biri olan ve Faz-3 evresine geçen Turkovac aşımızı Sağlık Bakanlığı'na devrettik ancak aşı ile ilgili takibimizi ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Faz-3 çalışmaları 30 merkezde devam edecek. Bunlardan biri de Erciyes Üniversitesi. Turkovac aşımızla ilgili gönüllü olmak isteyen birçok kişi bizi arıyor. Biz aşı karşıtlığını asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

'YÜZDE 100 ETKİLİ OLDUĞUNU SAPTADIK'Birçok kişinin aşı olmak için Turkovac'ı beklediğini söyleyen Rektör Çalış, "Herkesin özellikle aşı olması lazım. Bazı gönüllüler Turkovac aşısını bekliyor. 'Biz milli aşımızı olacağız' diyenler var. Biz de onlara 'Kayseri bağlamında 20-30 gün bekleyin, aşımız çıkacak' diyoruz. Vatandaşlarımızın ısrarla aşı olmasını istiyoruz çünkü pandemiden bizi kurtaracak tek şey aşı. Aşı ile ilgili bazı ek çalışmalar da yapıyoruz. Birkaç ay öncesine kadar İngiliz varyantı çok ön plandaydı. Bununla ilgili biz bir çalışma başlattık. Preklinik çalışmalarında Turkovac aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu saptadık. Bunun üzerine yeni yaptığımız çalışmada en çok gündemde olan delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık. İnşallah iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. En kısa zamanda yerli aşımızı kullanmayı ümit ediyorum" dedi. 

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ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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