: Ertan Saban'dan ihanet açıklaması!

03.12.2019 07:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:47

Meslektaşı Ebru Özkan'la evli olan ve geçen günlerde Gülsevin Aydın'la Cihangir'de samimi şekilde kameralara takılan Ertan Saban, ihanet iddiasıyla ilgili hangi çarpıcı açıklamayı yaptı?

Meslektaşı Ebru Özkan'la evli olan ve geçen günlerde Gülsevin Aydın'la samimi şekilde kameralara takılan Ertan Saban, Onur Ünlü'nün stand up gösterisini izledi.

Çekimlerini bitirdiği "The Hardist Thing" filminin yönetmeni Serdar Akar'la beraber poz veren Ertan Saban, daha sonra soruları yanıtladı. Saban, Onur Ünlü'nün Türkiye'nin en komik adamlarından bir olduğunu söyledi.

Ertan Saban, geçen günlerde Cihangir'de Gülsevin Aydın'la çekilen görüntülerinin ardından yaşadığı olayların ise son bulduğunu söyledi.

Muhabirlerin "Geçenler de bir olay yaşandı. eşinizle beraber bir açıklama yaptınız. 'Ben hep böyleyim' diye… 'Böyle de olmaya devam edeceğim' diye… sorusuna Saban, "Allah'a şükür bitti. Allah büyük, olay bitti" cevabını verdi.

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