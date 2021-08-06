Erol Uygun kimdir? Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun yakalandı mı? Erol Uygun tutuklandı mı, ne oldu, olayı nedir?

Son dakika gelen habere göre Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadan yaptığı tehdit paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Bunun ardından Erol Uygun kimdir merak edildi. Peki, Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun kimdir, kaç yaşında? Erol Uygun yakalandı mı? Erol Uygun tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

Son dakika: Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Peki, Erol Uygun kimdir? Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun yakalandı mı? Erol Uygun'a ne oldu, olayı nedir?

EROL UYGUN YAKALANDI MI?

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadan yaptığı tehdit paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir." denildi.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi daha önce olduğu gibi yine Instagram hesabından tehditler savurdu. Kardeşinin yine iftiraya uğradığını öne süren Uygun'un ağabeyi iddialara inanmayın çağrısında bulunurken basını da tehdit etti:

"Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim. Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta"

EROL UYGUN KİMDİR? OLAYI NEDİR?

Erol Uygun, Ümitcan Uygun'un abisidir. Son dakika habere göre, Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadan yaptığı tehdit paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür.

Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir.Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.

Aleyna Çakır olayını takipçisi olan Müge Anlı'yı da tehdit etmişti.

ÜMİTCAN UYGUN ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu.

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Hazırlanan raporda Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.