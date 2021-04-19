Erol Mütercimler kimdir? Erol Mütercimler imam hatip hakkında ne dedi?

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EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'da doğmuştur. Babası köy enstitüsü öğretmenidir. Babası İstanbul'a tayin edildikten sonra İstanbul'da büyüyüp, okumuştur.

İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lise'sinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.

1978 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980'te Deniz Kuvvetleri'nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Astsubay Okulu'nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.

Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya'ya gitti, orada Avustralya'da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada 'Avustralya News' diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Avustralya'dan döndükten sonra Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. 60'üstünde kısa radyo oyunları yazdı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Strateji ve Devrim Tarihi dersleri verdi.

Erol Mütercimler, 1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan davada 'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay ceza aldı.

Habertürk kanalında Aynanın Arkası adlı haber programı yaptı. STAM Stratejik Araştırmalar Merkezi ve TGAV Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörlüğü yaptı. Cem TV'de Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri adlı haber programını yaptı.

2007 yılında "Suna" adlı sinema filminde Türkan Şoray ile birlikte oynadı.

Erol Mütercimler, 2013 yılının Şubat ayında yayımladığı "Kumpas Ergenekon" adlı kitabında yargı sürecini detaylı olarak anlatmıştır.

EROL MÜTERCİMLER KİTAPLARI

1987 – Destanlaşan Gemiler – Hamidiye, Yavuz, Nusrat, Alemdar

1991 – Sultan Osman

1997 – 21. Yüzyıl ve Türkiye – Yüksek Strateji

2000 – 21. Yüzyıl ve Türkiye

2003 – İmparatorluğun Çöküşüne Denizden Bakış

2004 – Düşler ve Entrikalar/ Demokrat Parti Dönemi Türk

2004 – Kadınlar, Gemiler, Otomobiller

2004 – Kurtuluş Savaşı´na Denizden Gelen Destek ve Kuvayı Milliye Donanması

2005 – Komplo Teorileri

2006 – Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata Geleceği Yönetmek

2007 – Bu Vatan Böyle Kurtuldu/ Onlar Bizim İçin Öldüler

2008 – Akıl Oyunu/ Komplo Teorileri 2

2009 – Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı

2009 – Gelibolu 1915 Korkak Abdul'den Jolly Türk'e

2009 – Satılık Ada Kıbrıs/ Kıbrıs Barış Harekatının Bilinmeyen Yönleri

2009 – Stratejik Düşünme & Geleceği Yönetmek ve Kazanmak İçin

2010 – Aynadaki Tarih & Komplolar, Suikastler, Provakasyonlar, İsyanlar

2010 – Ertugrul Faciası ve 21.Yüzyıla Doğru Türk – Japon İlişkileri

2013 – 1922 Mudanya Mütarekesi Diplomasi Savaşı

2013 – Gençler İçin Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal

2014 – Büyük Kumpas Ergenekon

2014 – Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal

2014 – Komplo Teorileri & Aynanın Ardında Kalan Gerçekler

FİLMLERİ

2007 – Suna (Selim) (sinema filmi)

EROL MÜTERCİMLER NE DEDİ?

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdik Zaman Siyaset programına konuk olan Erol Mütercimler kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek, "O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" dedi.

Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadeleriyle ilgili konuştu.

"SÜRECİN NASIL BOZULMAYA BAŞLADIĞINI ANLATTIM"

Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili kullandığı ifadeye açıklık getirdiği konuşması şöyle:

"Program tarikat ve cemaatlerle ilgiliydi. Tarikatların tarihiyle ilgiliydi. Süreç içinde bunların nasıl bozulmaya başladığını anlattım. Bu konular konuşulurken bir yerde şöyle bir yargı dile getirildi haklı olarak. Toplumda yanlış algılar oluşuyor ve toptancı suçlamalara gidiliyor. Ve bunun daha işleri çözülemez hale geldiği konuşuldu, haklı olarak.

Tüm bunlar konuşulurken Müfit Yüksel bir yerinde dedi ki neden bunlar oluyor. Dini hassasiyeti olan insanlar kentlerden varoşlara çekiliyor dedi. Dolayısıyla tarikatlar niçin merdiven altı görüntüye girdi dedi ve şöyle dedi; misyoner okullarını saydı, bu toplum misyoner okullarının mezunlarına itibar gösterirken imam hatiplere değer vermiyor dedi.

"HAKARET OLSAYDI MÜFİT BEY KARŞILIK VERİRDİ"

3 saat boyunca tam da toplumdaki algılar konuşulduğu için ben de 3 saattir izleyici izliyor sandım. Ben de dedim ki "Toplumda imam hatipler için böyle haberler geldiğinde insanlar imam hatip okullarıyla özdeşleştiriyor" dedim, kastım buydu. Misyoner okullarının çocukları da bizim imam hatiplerin çocukları da bizim dedim. Hakaret olsaydı, Müfit Bey buna karşılık verirdi. İlahiyatçı profesör itiraz ederdi. Ne müfit yüksel kimse itiraz etmedi. Zaten herkes anladı ki, 3 saatlik konuşma bunun zeminiydi. Dert yandığımız buydu."

EROL MÜTERCİMLER CEZA ALDI MI?

Yazar Erol Mütercimler'e, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada, 10 ay hapis cezası veren mahkeme, cezanın ertelenmesine ve sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erol Mütercimler 4 avukatıyla katıldı.

Önder İmam Hatip Mezunları Derneği ve İlim Yatma Cemiyeti'nin avukatları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Necmettin Bilal Erdoğan ve Muhammet Emin Demirkan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Bu arada Kadın ve Demokrasi Derneğinden (KADEM) bir avukatta da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı konuşan müdahil avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini, mütalaaya katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini bildirdi.

Sanık Mütercimler 42 yıllık siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler hocası olduğunu belirterek, "Bu dava siyasi bir dava halini almıştır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 10 aya düşüren mahkeme, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmiş olmaması, sabit bulunan eylem sebebi ile sosyal medyada ve internette açıklamalar yapması ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu kanaat oluşması gerekçeleriyle, hapis cezasının ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Mahkeme, denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağının da ihtarına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 16 müşteki isminin yer aldığı iddianamede, yazar Erol Mütercimler'in, imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili 7 Eylül 2020'de katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği belirtilmişti.

İddianamede, Mütercimler'in bu suçtan, 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.