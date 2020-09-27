Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı
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Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı

27.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:48

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.

Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla saldırdı. Saldırılarda çok sayıda sivil yaralanırken evlerde kullanılmaz hale geldi. Saldırı sonrası yaralılar ve yıkımın görüntüleri ortaya çıktı.

Ermenistan-Azerbaycan hattında gelirim tırmanıyor. Cephe hattında sıcak çatışma yaşanırken, Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırındaki Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine yapılan saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı. Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonucu bir çok sivil yaralanırken, bir çok ev de kullanılamaz hale geldi.

"ERMENİLER İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan sivillere ve yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları gözler önüne serildi. Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi" dedi.

Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk foto0ğraflar yayınlandı
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk foto0ğraflar yayınlandı
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk foto0ğraflar yayınlandı
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk foto0ğraflar yayınlandı
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk foto0ğraflar yayınlandı
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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