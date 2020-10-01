Ermenistan ordusu Azerbaycan ile çatışmalarda ağır kayıplara uğradı
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Ermenistan ordusu Azerbaycan ile çatışmalarda ağır kayıplara uğradı

01.10.2020 00:10 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:16

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül'den 30 Eylül yerel saatle 21.30'a kadar Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplara uğradığını belirterek tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Bakanlık 27 Eylül-30 Eylül arası Ermenistan'a ait toplam 200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildiğini bildirdi. - BAKÜ

Ermenistan ordusu Azerbaycan ile çatışmalarda ağır kayıplara uğradı
Ermenistan ordusu Azerbaycan ile çatışmalarda ağır kayıplara uğradı
Ermenistan ordusu Azerbaycan ile çatışmalarda ağır kayıplara uğradı
Ermenistan ordusu Azerbaycan ile çatışmalarda ağır kayıplara uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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