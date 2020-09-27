Ermenistan nerede? Ermenistan nüfusu kaç? Ermenistan konumu ve harita lokasyonu nedir? Ermenistan Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye arası mesafe nedir
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Ermenistan nerede? Ermenistan nüfusu kaç? Ermenistan konumu ve harita lokasyonu nedir? Ermenistan Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye arası mesafe nedir

27.09.2020 22:00 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:19
Ermenistan nerede? Ermenistan nüfusu kaç? Ermenistan konumu ve harita lokasyonu nedir? Ermenistan Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye arası mesafe nedir

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı saldırı sonrası vatandaşlar Ermenistan hakkında araştırmalar yaptı. Ermenistan Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye arası mesafe ne kadar? Ermenistan nerede? Ermenistan konumu ve harita lokasyonu nedir? Ermenistan nüfusu kaç

Azerbaycan topraklarına yaptığı haksız saldırılarla gündeme gelen Ermenistan yine benzer bir girişimde bulunarak Azerbaycan topraklarına saldırı düzenledi. Peki, Ermenistan nerede? Ermenistan nüfusu kaçErmenistan konumu ve harita lokasyonu nedir? Ermenistan Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye arası mesafe ne kadar?

ERMENİSTAN NEREDE?

Nüfus: 2,965 milyon (2019)

Başkent: Erivan

Başkan: Armen Sarkisyan

Ermenistan Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.

Daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunur. 1 Ocak 2011 itibarıyla nüfusu 3.262.600 kişidir. Başkenti ve en büyük şehri Erivan'dır; Gümrü, Vanadzor, Eçmiadzin ve Hrazdan da ülkenin diğer önemli şehirlerindendir.

Ermenistan Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Dünya Ticaret Örgütü ve yaklaşık otuz diğer örgütün üyesidir.

ERMENİSTAN AZERBAYCAN ARASI MESAFE NE KADAR?

Ermenistan nerede? Ermenistan nüfusu kaç? Ermenistan konumu ve harita lokasyonu nedir? Ermenistan Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye arası mesafe ne kad

ERMENİSTAN TÜRKİYE ARASI MESAFE NE KADAR?

Ermenistan nerede? Ermenistan nüfusu kaç? Ermenistan konumu ve harita lokasyonu nedir? Ermenistan Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye arası mesafe ne kad
Ermenistan nerede? Ermenistan nüfusu kaç? Ermenistan konumu ve harita lokasyonu nedir? Ermenistan Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye arası mesafe ne kad

ERMENİSTAN BÖLGELERİ

1 Aragatsotn

2 Ararat

3 Armavir

4 Geğarkunik

5 Kotayk

6 Lori

7 Şirak

8 Syunik

9 Tavuş

10 Vayots Dzor

11 Erivan

Ermenistan nerede? Ermenistan nüfusu kaç? Ermenistan konumu ve harita lokasyonu nedir? Ermenistan Azerbaycan ve Ermenistan Türkiye arası mesafe ne kad

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