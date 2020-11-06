Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın, Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği göçmen, paralı asker, militanların listesi ortaya çıktı. Ermenistan, paralı askerlerin Azerbaycan ordusu saflarında yer aldığını iddia etmişti.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Şuşa'ya yaklaşan Azerbaycan ordusu bu süreçte 200'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtarırken, Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan'ı zor durumda bırakacak belgeler ortaya çıktı.

PARALI ASKERLERİN LİSTESİNE ULAŞILDI

Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği göçmen, paralı asker, militanların listesi ortaya çıktı. Ermenistan, paralı askerlerin Azerbaycan ordusu saflarında yer aldığını iddia etmişti.

CEPHEDE SON DURUM

Azerbaycan askerleri ile Ermenistan arasındaki çatışmalar Laçın koridorunda devam ediyor. Burayı kolay kolay bırakmak istemeyen Ermeni askerleri tüm gücüyle Azerbaycan'a karşılık vermeye çalışıyor. Uzman isimler yaptıkları değerlendirmelerde Laçın koridorunun önemli olduğunu ve Ermenilerin buraya kaybederse büyük bir darbe yiyeceğini vurguladı.

ERMENİLER ŞUŞA'NIN BAZI YERLERİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan Azerbaycan ordusu kuşattığı Şuşa'nın da bazı bölgelerine girmeye başladı. Askerler kentin dış mahallelerinde yaptıkları incelemelerde Ermenilerin yiyecek ve içeceklerini bırakarak kaçtıklarını belirledi.

İşte o liste: