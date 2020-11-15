Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi
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Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi

15.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:21

Reuters'ın Şuşa'dan servis ettiği fotoğraflar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan neden çekildiğini ve nasıl masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi. Videoda Şuşa eteklerinde onlarca Ermeni askerinin cansız bedenlerinin olduğu görüldü.

Dağlık Karabağ'daki işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan, Azerbaycan'ın cephedeki başarısına daha fazla karşı koyamadı. Kademeli olarak kalan kentlerden çıkacak olan Ermeniler, evlerini ve değerli yapıları ateşe verdikten sonra konvoylarla bölgeyi terk ediyor.

Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi

YOLLARDA CANSIZ BEDENLERİ DURUYOR

Dağlık Karabağ savaşının ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı bugün atılacak, Kelbecer tamamen Ermeni unsurlardan temizlenecek. Tüm gözler bölgedeyken Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar ise gündeme bomba gibi düştü. Karabağ'ın kalbi olarak bilinen ve Azerbaycan'ın aldıktan sonra Ermenileri teslim olmaya zorlayan Şuşa'dan gelen görüntülerde, dağ eteklerinde Ermeni askerlerin cansız bedenlerinin olduğu görüldü.

Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi

ÖNCE YAKIP SONRA TERK EDİYORLAR

44 günlük savaşın hezimetle sona ermesiyle Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler, evlerini terk edip Ermenistan'a dönmeye başladı. Uluslararası haber ajansları, Kelbecer'den ayrılmaya hazırlanan Ermenilerin evleri, okulları ve kamu binalarını yaktıklarını gösteren fotoğraflar servis ediyor. Hatta bazı elektrik sistemleri bile Ermeniler tarafından söküldü, kiliselerdeki Meryem Ana resimleri Ermenistan'a götürülmek üzere çıkarıldı.

Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi
Ermenistan'ın neden yenilgiyi kabul ettiği anlaşıldı! Şuşa yollarında onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi
Haber Yorumları (3)
:-: Biz can dostumuz Azerbaycan''ın yanındayız hep te olacağız lakin askeri operasyonlar savaş vs de ölen düşman askerlerinin cesetlerini burada göstermek kimseye fayda sağlamaz başarı derken düşman kazanırız Ermenistan nasıl masaya gitmiş nasıl geri çekilmiş detayını bu şekilde resmetmek hoş değil düşman mı elbette düşman, savaşsan öldürürmüsün elbette öldürürüm çünkü savaş yaşama sanatıdır kısaca habercilikte biraz daha ne yaptığını bilmek gerek
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BİR BİLEN: BUNLARIN ARASINDA KAÇ PKKLI FAŞİST VAR ACABA. MASUN ARABLARI ÖLDÜREN KATİLLER BURADA KAHRAMANLIK GÖSTEREMEMİŞLER HERHALDE. BUNLARIN KAZANDIĞI KANLI DOLARLARI AĞIZLARINA TIKAYIP KÖPEKLERE VERECEKSİN NASIL OLSA ONLAR MÜSLÜMAN DEĞİLİZ DİYOR. ATESİTLER İÇİN FARKETMEZ
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EEEEE NE OLDU: 27 eylül de sivillere şöyle saldırıyodunuz böyle saldırıyodunuz heee ne oldu 30 yıldır pislik yapıp işgal edip bi de utanmadan sivillere saldırıyodunuz eeeee ne oldu perişanyan
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